Палестина и мусульманский иммунитет на постсоветском пространстве

Об итогах очередной палестино-израильской войны сегодня уже говорилось, как недавно говорилось о том, каким могло бы быть кардинальное решение этой проблемы для Исламского мира (https://golosislama.com/news.php?id=39789). Поэтому сейчас хотелось бы поговорить о другом, а именно о том, какие проблемы эта война высветила в положении мусульман постсоветского пространства.

То, что на "защиту" Израиля грудью встала общественность не только России, но и ее антагониста Украины, это уже давно не удивляет, это уже то, к чему мы привыкли. Как написал по этому поводу израильский левый комментатор Артем Кирпиченок, "в любви к Израилю очень трогательно примирились российские и украинские "патриоты"", пошутив в этой связи, что когда он читал их комментарии, ему "казалось, что палестинские ракеты падают не на Сдерот, а на Садовое кольцо".

Этому можно искать тысячи объяснений, которые обычно и приводятся теми, кто свою солидарность с Израилем пытается представить как "поддержку цивилизации против варварства" и т.п. вплоть до абсурдных, что это поддержка тех, кто пользуется туалетной бумагой против тех, кто ей не пользуется (да-да, звучало и такое). Но вообще главная причина тут, конечно, банальна и кроется в демографии. Ведь то, что позже стало Израилем, еще в начале XX века располагалось на территории тогдашней Российской империи - речь о людях, конечно. Именно на территории Польши, Украины и Беларуси, входивших в состав Российской империи, располагался центр мирового еврейства, часть которого в ходе трагических событий XX века погибла, часть разъехалась по миру, а другая составила демографическую основу сионистского государства Израиль. Но немало осталось и там, где они жили или переехало уже на территорию нынешней России, после того, как коммунисты отменили т.н. черту оседлости и стали набирать именно из нее новую культурную, научную, экономическую и политическую элиту страны вместо уничтоженной старой. С тех пор менялись политические режимы и идеологии, коммунистов сменяли демократы или националисты, а завхозов олигархи, но люди-то оставались те же. И даже несмотря на то, что за прошедший век они ассимилировались с местным населением как в культурном, так и в генетическом отношении, спайка и солидарность между собой и с тем, что они считают своей исторической родиной, у них осталась достаточно сильной, причем, ее им удалось распространить на тех, с кем они породнились, сдружились и т.д. Конечно, с толку сбивает то, что все эти люди позиционируют себя как русские или украинцы, пытаясь обосновать, почему на стороне Израиля должны быть Россия или Украина, тогда как было бы честнее, если бы они честно говорили, что являются израильской диаспорой в этих странах. Но что поделаешь - если сами русские и украинцы приняли как данность то, что эти люди говорят от их имени, то мусульманам в этих странах с этим приходится, если не смириться, то считаться.

Однако с чем мы не можем смириться и чего мы не должны допускать, так это того, чтобы настроенные таким образом люди навязывали свои установки мусульманским странам и народам, действуя изнутри них как агенты влияния недружественной силы. Одним из примеров подобного положения стала история с узбекской певицей Юлдуз Усмановой, которую сионистская пятая колонна в Узбекистане начала травить за ее солидарность с мусульманами Палестины, но получила от нее жесткий отпор.

https://youtu.be/5vbnUPzF8k8

Однако наиболее ярко все это проявилось в Азербайджане, о чем нужно поговорить отдельно.

Вообще, следует напомнить, что во время второй Карабахской войны тем неазербайджанским мусульманам, которые призывали к солидарности с Азербайджаном, включая и наш сайт, приходилось противостоять сомнениям и возражениям части единоверцев, которые пытались представить азербайджанцев как чуждый Исламу народ, упирая на распространенные среди них атеизм, секуляризм или шиизм. Тогда мы упирали на то, что разворачивающиеся на Кавказе события надо рассматривать под углом реализации доктрины "один народ - два государства" и скоординированных действий турецко-азербайджанского союза, благодаря которому Азербайджану и удалось освободить большую часть своих территорий. И мы писали, что этот союз как должен иметь долгосрочные последствия для внутриполитического развития Азербайджана, так и помещает его в новый внешнеполитической контекст как стратегического союзника Турции (https://golosislama.com/news.php?id=39394).

Палестино-израильская война 2021 года стала первым серьезным тестом и испытанием для этой доктрины с учетом того, что Израиль многие годы активно сотрудничал с Азербайджаном, продавал ему современное оружие и отказался признавать геноцид армян - и все это главным образом в пику Ирану. Вследствие всего этого у многих азербайджанцев появилось понятное чувство благодарности к Израилю, а официальный Баку стремился и стремится играть роль посредника между Израилем и Турцией при возникновении конфликтных ситуаций между ними. Что на самом деле неплохо, потому что пока Израиль это фактор, с которым приходится считаться, такие посреднические возможности нужны.

Однако сейчас речь идет не о сбалансированной позиции по палестино-израильскому конфликту официального Баку, которую недавно, развенчивая расхожие мифы о его якобы односторонней произральской и антипалестинской ориентации, разъяснил азербайджанский мусульманский аналитик Иса Джавадов (https://www.trtrussian.com/mnenie/pochemu-azerbajdzhan-dolzhen-pereosmyslit-palestinskuyu-problemu-5504110). Речь идет о той весьма заметной и шумной части азербайджанской общественности, в том числе в виде многочисленных комментаторов в социальных сетях, которые заняли не сбалансированную, а яро произраильскую и антипалестинскую позицию, присоединившись к сионистской дуге на постсоветском пространстве.

Настрой этих людей слишком очевиден, чтобы они могли кого-то обмануть своими объяснениями, что все это из-за того, что Израиль помогал Азербайджану, тогда как "мусульманский мир оставил его в беде", "палестинцы крутили шашни с армянами" и т.п. Ведь как бы Азербайджану ни помогал Израиль, очевидно, что решающая военная помощь ему была оказана Турцией и неслучайно азербайджанские аскеры вывешивали на освобожденных территориях флаги Азербайджана и Турции, а не Израиля, а Парад Победы принимали Ильхам Алиев с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а не Биньямином Нетаньяху. И точно также сегодня мусульманский мир это уже не Иран, который в сговоре с Арменией и не арабы, которые "бьют тюркам в спину", а сама исламская Турция, которая превратилась в адвоката палестинской темы №1 в мире.

И вот тут-то нужно понимать, о чем идет речь. Все эти люди, которые выступают за Израиль против Палестины, они, конечно, не ненавидят Турцию, а по своему тоже ее любят. Вопрос, однако, заключается в том, какую именно Турцию они любят. А любят они ту секуляристскую Турцию, которая была до прихода к власти "исламиста" Эрдогана и которая тогда была стратегическим союзником Израиля. И вот ту-то Турцию они и надеются когда-нибудь увидеть снова, рассматривая эрдогановскую, "исламистскую" Турцию как временное недоразумение, которое надо потерпеть ради турецко-азербайджанского братства.

У этого настроя есть своя причина, схожая с той, о которой шла речь выше применительно к России и Украине. Называя вещи своими именами, настроенная подобным образом "азербайджанская общественность" в такой же степени деисламизирована, в какой и сионизирована, и именно это сочетание создает подобный эффект. Однако если они думают, что мусульмане вообще и мусульмане-азербайджанцы в частности смирятся с таким положением дел, при котором эти круги определяют общественное мнение страны, которую рассматривают как тюрко-мусульманскую, то они глубоко ошибаются.

Мусульмане не для того поддерживали Азербайджан в Карабахской войне, чтобы получить второй Израиль на Каспии, но уже с Карабахом. И сегодня не только тысячи азербайджанских аскеров, освобождавших Карабах, прошли через турецкие военные училища, но и многие молодые азербайджанские мусульмане, для которых лозунг "один народ - два государства" это не пустые слова, живут, работают, учатся и развиваются в Турции, видя, какой должна быть тюрко-мусульманская страна и приобретая соответствующий опыт.

Ин ша Аллах, эти мусульмане не позволят диктовать общественное мнение в своих странах израильской диаспоре, ни в Азербайджане, ни в Узбекистане. Ин ша Аллах, они не позволят диктовать его в национальной среде и тюркских народов России вроде татар и башкир. В этом отношении надо понимать, что для национальных организмов мусульманских народов палестинский вопрос это фактор мобилизации их иммунитета в борьбе с разными паразитами и вирусами, стремящимися его ослабить и атаковать.

Ничего общего с антисемитизмом это не имеет. Именно мусульмане знают и постоянно повторяют, что после их изгнания из христианской Испании евреи смогли выжить благодаря тому, что были приняты в Османском халифате, где заняли максимально выгодные ниши и веками процветали. Мусульмане и в будущем будут рады, если с ними рядом будут процветать и евреи. Причем, как в их странах, так и в Палестине, где Турция настаивает на возможности и необходимости сосуществования еврейского и арабского государств. И уж тем более мусульманские меньшинства готовы видеть в иудейских меньшинствах союзников по борьбе с религиозной нетерпимостью там, где они находятся в схожем положении. Но наши дорогие соотечественники, какие бы у них ни были гражданство и фамилии, должны знать, что отношение к земле первой кыблы для мусульман есть маркер, позволяющий безошибочно видеть, кто перед ними, чтобы уже дальше решать, какие с ними выстраивать отношения.