Как Исламскому миру решить проблему Израиля?

Посреди всей пустой риторики, которая звучит от мусульманских лидеров в связи с проблемой Палестины (в лучшем случае солидарности, а не осуждения, как у ОАЭ), единственное конкретное предложение, которое заслуживает внимания, было озвучено президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ее министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Речь идет об их предложении к странам - участникам Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) сформировать международные миротворческие силы, которые могли бы быть использованы для решения этой проблемы.

Но насколько реальна эта идея? Не является ли она чистым популизмом вроде обещаний одного канувшего в лету "вечного государства", разгромить все страны мира под Дабиком и захватить Рим? Задаваясь таким вопросом, надо смотреть на вещи реально. С одной стороны, озвучивший эту инициативу не сумел выполнить многие куда более скромные свои обещания, будь то свержение режима Асада или даже взятие Манбиджа. Однако с другой стороны, на его счету и немало такого, что ранее казалось невыполнимым - три военные операции в Сирии с созданием зоны безопасности для сирийских суннитов, спасение дружественного правительства в Ливии, возвращение мусульманам Айя Софии и, наконец, весомая помощь в возвращении братской стране большей части оккупированного почти 30 лет Карабаха, что многим тоже уже казалось невозможным.

Тем не менее, Израиль это, конечно, не Армения, не потрепанный режим Асада и не Хафтар. Поэтому надо четко понимать, что по отношению к нему сегодня является фантастикой (в существующих реалиях, которые к Судному дню могут измениться, как известно из хадисов...), а что может быть амбициозной, но достижимой целью даже в обозримом будущем.

Во-первых, понятно, что никакие гипотетические совместные военные операции мусульманских стран против Израиля не будут возможны, пока он находится под защитой крупнейшей мировой военной державы - США. Следовательно, чтобы этот, ключевой фактор отпал, необходимо, чтобы либо США перестали быть такой мировой державой с активной политикой на Ближнем Востоке, либо изменилась направленность их политики там, с чем теоретически может быть совместимо проведение международной операции в регионе с теми целями, которые их (и не только) устроят, о чем см. далее. Пока, однако, США не достигли необходимой для этого кондиции, хотя их объективный упадок, рост противоречий внутри них, усталости от активной внешней политики и падения поддержки Израиля среди их меняющегося населения позволяют рассчитывать на то, что в течение пары десятилетий ситуация может измениться в нужную сторону. Опять же, кто мог надеяться на то, что Кремль позволит Азербайджану при поддержке Турции провести такую операцию в Карабахе? Однако произошло то, что сделало это возможным на определенных условиях и в определенном формате. И так же когда-то может получиться и здесь.

Во-вторых, понятно, что подобная операция может быть только совместным проектом ключевых мусульманских военных держав, а не только Турции. И даже Пакистан при всем его военном потенциале не сможет ей в этом помочь, если в этой операции не примут участие две соседние с Израилем мусульманские страны - Египет и Сирия. Приход к власти Мохаммада Мурси, да помилует его Аллах, в свое время мог стать первый шагом на этом пути, и именно поэтому международному сионизму было необходимо кровь из носу убрать его и заменить удобными себе силами, что и произошло. Так же и Сирия в ее нынешнем состоянии не может быть ни участником, ни даже плацдармом для такого удара. Поэтому две эти ключевые проблемы - египетская и сирийская должны быть решены, чтобы можно было говорить о чем-то серьезном в этом отношении.

Наконец, в-третьих, это сам Израиль. Государство с армией, потенциал которой может быть и не нужно преувеличивать, как часто делается, но и преуменьшать тоже не стоит, как это показала история арабо-израильских войн в прошлом столетии. Но самое главное, это фактически (хотя и незаконно) ядерное государство, которое, если вопрос будет стоять о его жизни и смерти, может превратить в выженную землю не только свою территорию, но и значительную часть региона. На что, разумеется, не будет безучастно взирать окружающий мир.

Так о чем же тогда можно говорить, особенно учитывая последний и первый пункты?

Нам нужно понимать и изучать израильские общество и политику так, как сионистские "исламоведы" и аналитики денно и нощно делают это с исламским миром и исходящими из него угрозами для себя. Они знают наши слабые стороны и играют на них, но на самом деле, сегодня у них этих слабых сторон не меньше. И главной из них является глубокий раскол израильского общества, а также мирового еврейства на несколько лагерей с разными целями и интересами. Если говорить об Израиле, то там есть лагеря религиозных сионистов, центристских израильских сионистов, русскоязычных сионистов, религиозных антисионистов, светских антисионистов и постсионистов, а также лагерь израильских арабов с условно левой и условно правой фракциями. Хотя многие из них могут сплачиваться перед общими угрозами, нейтрализуя сопротивление остальных, между ними существуют очень серьезные противоречия, которые объективно будут расти. То же касается и отношения к политике правящих кругов Израиля влиятельных кругов американского еврейства. В этом контексте важно понимать, чего хотят те или иные лагеря израильского и международного еврейства, и в каком случае почти все они выступят заодно, а в каком с ними можно будет найти общий язык.

Конечно, если речь пойдет об угрозе уничтожения еврейского государства с угрозой уничтожения или изгнания евреев с территории нынешнего Израиля или из всего Иерусалима, и Израиль будет стоять до конца, и международное еврейство его поддержит, да и влиятельные мировые державы скорее всего тоже.

Однако противостоящие агрессивной политике сионизма мусульманские страны и лидеры уже давно ни о чем таком не говорят. Их позиция основана на международном праве и поддерживается большей частью международного сообщества, предполагая создание и сосуществование двух независимых и равноправных государств - еврейского и палестинского, раздел между ними Иерусалима на западную и восточную часть, деоккупации территории Палестины в границах 1967 года от созданных на ней т.н. поселений.

Надо понимать, что на самом деле, немало и израильтян, и евреев диаспоры в принципе не против решения проблемы по этому сценарию. Против этого радикальные сионисты, которые действуют с позиций той силы, которой их израильские и еврейско-диаспорные оппоненты не имеют возможности, да и серьезной необходимости противостоять. Этой силе в реальности может быть противопоставлена только другая сопоставимая или превосходящая ее сила, и вот ее и должны стремиться создать мусульманские страны, имеющие общую повестку решения этой проблемы. Однако прежде, чем использовать эту силу, нужно будет решить все вышеперечисленные проблемы, включая проведение серьезной работы с различными лагерями внутри Израиля и его внешними союзниками.

Надо сказать больше, мусульманские силы и друзья Палестины не являются врагами ни еврейского народа в принципе, ни даже еврейского государства в принципе. Более того, именно вмешательство мусульманского мира при грамотном подходе может обеспечить мирное сосуществование не только евреев и арабов, но и основных лагерей еврейского общества Израиля, которое стремительно движется к гражданской войне в перспективе ближайшего десятилетия. Единственная сила, с которой нельзя найти общий язык и которая сама не хочет его искать - это экстремистские сионисты, которых нужно сперва маргинализировать, а потом нейтрализовать.

То есть, международная миротворческая операция мусульманских сил должна иметь четкую дорожную карту, которая будет предложена к реализации и здоровым силам израильского общества, и международному сообществу на фоне военного разгрома экстремистского сионизма. Одновременно с военным разгромом Израиля 1.0. при их участии создать Израиль 2.0., возможно, в конфедерации с Палестиной, что позволило бы избежать тяжелых последствий территориального разрыва между еврейскими и палестинскими анклавами. И в этом Израиле нашлось бы место и для религиозного сектора, и для светского сектора, и конечно важную роль играли бы его мусульмане, к чему все объективно движется уже сейчас в силу демографических изменений. Поэтому в итоге такому Израилю 2.0. было бы оптимально войти в ОИС, в которую входят и страны со смешанным мусульманско-христианским населением, так что могла бы войти и страна со смешанным иудейско-мусульманским.

Кто-то сочтет все это бредом воспаленного воображения, но на самом деле это симметричный ответ на предельно амбициозную стратегию, которую сейчас пытается реализовывать экспансивный сионизм. Они ведь тоже понимают, что как бы изначально они ни хотели быть форпостом Запада в Исламском мире, реальность географии и демографии заключается в том, что они являются частью последнего и будут вынуждены жить посреди него, так или иначе. Просто они хотят выстроить конфигурацию этого Исламского мира, выгодную для себя, сняв с повестки дня палестинскую проблему путем раздела Палестины между Иорданией (Западный берег) и Египтом (Газа), ослабив Турцию с помощью курдов и арабских режимов и закрепив все это Авраамическими соглашениями. Но сейчас очевидно, что эта стратегия столкнулась с непреодолимыми сложностями и стрелки часов истории побежали в противоположном направлении. В том, в котором евреям придется принять реальность Исламского мира, включая Палестину, а мусульманам - помочь им найти свое место в нем.