Навальный и Коран: о стремлении к Истине и противостоянии ей

Скандал из-за требования политзаключенного Алексея Навального позволить ему изучать Коран и Сунну Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует), чего ему не позволяет делать администрация колонии во Владимире, стал главным событием этой недели у русскоязычного мусульманского информационного пространства.

Оценки этому желанию Навального со стороны мусульман были высказаны самые разные - от искренней надежды на то, что еще одна душа обретет Истину и спасется, до подозрений в том, что он это делает, чтобы манипулировать мусульманами, а то и вовсе для того, чтобы лучше изучить своего врага и эффективнее с ним бороться.

Что ж, Навальный в прежние годы действительно был известен нам как исламофоб, и мы сами об этом много и резко писали. Мог или не мог он изменить свое отношение к настоящему времени? Может ли изменить его в будущем? Об этом поговорим чуть позже. А пока начнем с того, что отношение к Исламу тех, кому противостоит Навальный и кто противостоит ему, ничуть не меняется.

Так, пока Навальный, неизвестно по каким соображениям решил бороться за право изучать Ислам, главный кремлевский пропагандист Маргарита Симоньян на весь мир рассказывает избитые страшилки о положении женщины в исламском обществе. По ее словам, в Саудовской Аравии, которая живет по законам Ислама, полно случаев, когда женщины умирают от голода, потому что не имеют права ни выйти из дома без сопровождения мужчины, ни заказать себе продукты на дом, потому что доставщики еды тоже мужчины. Если же женщина вышла из дома без сопровождения мужчины, то ее по словам Симоньян, просто казнят.

Тут, конечно, можно было бы сказать, что это все, что вам нужно знать о кремлевской пропаганде и умственном или моральном (то, что она или так думает или специально врет) уровне ее шефа. И это так, но помимо этого нам важен настрой этой пропаганды - государства, в котором живут миллионы его коренных жителей - мусульман, к их религии.

И на этой неделе его опять продемонстрировали не только Симоньян, но и ее сподручная Екатерина Винокурова, об антиисламских выпадах которой мы уже писали (https://golosislama.com/news.php?id=36360). На этот раз она решила обратиться к мусульманской аудитории и спросить у нее, почему у мусульман женщина, которую похитили, должна быть изнасилована (што?!).

https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/posts/10159369690879873

И вот в этой связи хотелось бы понять, чем руководствуются те мусульмане, которые боятся того, что Навальный хочет изучить Ислам, чтобы их использовать или даже, чтобы лучше бороться против Ислама? Даже, если предположить самые худшие его намерения и исключить самые лучшие - а что, сейчас вами правят те, кто любят Ислам? Или вы верите, что такие люди, которые делают государственную пропаганду или те, кто не только Навальному не дают читать Коран в колонии, но и не позволяют там молиться мусульманам, вы думаете, что сверху донизу такие люди ведут такую политику без ведома Путина, который вам периодически вешает лапшу на уши о том, как любит нас и нашу религию?

А если вы понимаете, что все они снизу доверху составляют одну исламофобскую систему, то что вы проиграете, если Навальный "изучит Коран и Сунну", даже из самых плохих побуждений? Ведь ни для Ислама, ни для мусульман в худшую сторону от этого не изменится ничего - ни по сравнению с тем, какой является нынешняя российская система, ни по сравнению с тем, каким был раньше и, возможно, останется Навальный.

Но, с другой стороны, почему мы должны исключать, что даже Навальный может искренне уверовать или проникнуться искренним уважением к Исламу в результате его изучения? Разве Аллах не над всякой вещью мощен и не способен открывать для света своей истины любые сердца?! И разве исламская история не полна случаями, когда ряды нашей Уммы пополнялись ее злейшими врагами, куда более яростными и жестокими, чем Навальный, и эти люди становились героями мусульман? Разве не так состоялась наша Умма, разве не это позволило Исламу завоевывать серда людей по всему миру, преодолевая ненависть и вражду?

Что с вами, как вы судите? Человек говорит, что хочет изучить Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника (да благословит Он его и да приветствует), а вы вместо того, чтобы порадоваться и пожелать, чтобы Аллах открыл ему сердце, отвергаете его? Разве так бы себя повел Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, со своими даже заклятыми врагами? Разве так себя вели сахабы даже с теми, кто убивал и пытал их, если видели у них тягу к Истине?

В этот благословенный месяц мы желаем этому человеку, который подвергается испытаниям за свои цели и ценности, который голодает почти так, как мы постимся, и который хочет изучить Коран, чтобы Аллах открыл ему сердце и привел его к Истине. Так же, как мы желаем этого любому ищущему ее и просим наших читателей-мусульман сказать "амин" на это ду'а.

Что же касается нашего отношения к Навальному не как к человеку, а как к политику, пока он не изучил и не принял Ислам, то оно у нас остается неизменным (https://golosislama.com/news.php?id=39510).