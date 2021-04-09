Новая война: начало конца Украины или конец РФ? Позиция мусульман

Накал кремлевской милитаристской пропаганды уже зашкаливает, российские и украинские войска стягиваются к зоне возможного столкновения, а оценки вероятности новой войны путинской России с Украиной серьезными экспертами находятся в диапазоне от "вполне возможно" до "неизбежно начнется".

Любая крупная война неизбежно затронет и мусульман среди прочих граждан и жителей России и Украины. Но происходящее можно рассмотреть и с точки зрения мусульман как общности со своими ценностями и интересами, а не просто мусульман как индивидов - граждан и жителей двух стран.

Так, вчера замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия будет "вынуждена" встать на защиту непризнанных Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) на оккупированной территории Украины, "если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница".

О том, что и когда о Сребренице говорит их президент, мы уже писали, комментируя его соответствующее заявление два года назад (https://golosislama.com/news.php?id=37696). Верх цинизма заключается в том, что то же руководство, которое блокирует признание произошедшего в Сребренице геноцидом, использует его в качестве козыря в своих грязных играх. А игры, действительно грязные, потому что геноцид в Сребренице устроили великосербские шовинисты, и по сей день являющиеся главным союзником и главным орудием Кремля на Балканах, и устроили они его в ходе реализации тех же идей, которые сегодня провозглашают околокремлевские идеологи и пропагандисты.

Для тех, кто забыл или кто не знает - кровавая война сперва в Хорватии, а потом в Боснии и Герцеговине началась потому, что Слободан Милошевич в ходе распада Югославии, вызванного его же действиями, решил пересмотреть международно признанные границы между Сербией и этими двумя республиками, фактически присоединив к первой населенные сербами территории последних. Так чьи же цели сегодня совпадают с организаторами геноцида в Сребренице - тех, кто хочет отторгнуть от соседнего государства его международно признанные территории и присоединить их к себе или тех, кто хочет вернуть контроль над своими международно признанными территориями, как это сделал Азербайджан в конце 2020 года?

Однако если говорить о мусульманском взгляде, то он в этой ситуации не должен останавливаться только на аналогии со Сребреницей. В том же интервью тот же Козак вчера заявил, что начало боевых действий на Донбассе это "начало конца Украины". Это серьезное заявление и надо понимать, что оно означает в принципе и для мусульман России и Украины в частности.

Идеологи "Русского мира" давно не скрывают, что их целью является ликвидация Украины как независимого украинского государства путем присоединения к России в той или иной форме минимум восьми областей востока и юга Украины и взятия под внешнее управление ее оставшейся части. Что "Русский мир" принесет мусульманам тех областей Украины, которые окажутся в таком случае под его властью, объяснять особого смысла нет - те, кто читают новости из Крыма на нашем сайте и на других освещающих происходящее там сайтах, это должны понимать.

Но не менее важно понять, что реализация этого сценария принесет мусульманам самой России, да и ей в целом. А это будут не только беспрецедентные санкции и превращение во второй Иран со всеми вытекающими для экономики и отношения власти к населению последствиями. По сути то "начало конца Украины", о котором мечтают идеологи "Русского мира", станет окончательным концом самой Российской Федерации как федеративного многонационального государства, созданного после распада Советского Союза.

Ведь Российская Федерация, возникшая после распада СССР, была основана на таких базовых принципах как признание нерушимости внешних границ постсоветских государств (хотя Абхазия и Южная Осетия были фактически отторгнуты от Грузии уже при Ельцине, до Путина Россия их не признавала) и признание внутреннего федерализма и автономии национальных республик. И вот именно такое государство от всей души ненавидят идеологи и приверженцы "Русского мира", которые планируют изменить его как внешние, так и внутренние границы. Внешние - посредством присоединения к нему "исторических русских земель" вроде юго-востока Украины, Беларуси и севера Казахстана, а внутренние - посредством упразднения национальных республик и их превращения в русские губернии (https://golosislama.com/news.php?id=35326).

Причем, второе прямо связано с первым, потому что в случае непризнанного миром присоединения к России территорий юго-востока Украины, особенно в условиях изоляции от внешнего мира, шовинистически настроенная, отмороженная публика, почувствовавшая вкус крови, массово начнет вливаться в российские властно-силовые структуры. И за неимением возможности противостоять более серьезным противникам на мировой арене, накинутся они именно на национальные республики, считая их гнойниками на теле "единой и неделимой России".

Эта угроза существовала еще в 2014 году и частично она реализовалась уже тогда - когда был аннексирован Крым, созданы ДНР и ЛНР, а многие бежавшие из Украины сторонники "Русского мира" перебрались в Россию и встроились в кремлевские пропагандистские и силовые структуры. Однако тогда все это удалось локализовать, а вот сейчас они снова мечтают осуществить свои планы в полном объеме.

Конечно, Путин уже давно фактически упразднил то государство, которое было создано и существовало при Ельцине - несовершенное, но все же признающее международное право и нерушимость границ вовне и широкую автономию республик внутри, началом конца которого стала попытка решения чеченского вопроса силовым путем. Но формально его остатки пока еще сохраняются, пусть даже в виде номинальных, но все же национальных республик, в которых в частности мусульманские народы ощущают себя совсем иначе, чем в обычных регионах.

"Конец Украины", о котором мечтают околокремлевские идеологи и пропагандисты, станет и концом Российской Федерации, ее нынешних жалких остатков, и ее окончательным превращением русский православный Иран во главе с вождями РПЦ и чекистско-донбасским "КСИР" и "Басидж". Поэтому мусульманам надо надеяться на то, что конец придет как раз "Русскому миру", Украина выстоит и восстановит свою территориальную целостность, а Российская Федерация станет частью международного сообщества, признающей как чужие внешние границы, так и внутренние границы и права своих республик, народов и граждан.