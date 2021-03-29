Гундяев, спасибо, но нет

В конце прошлой недели некоторые религоведческие ресурсы объявили о начале разворота РПЦ к Исламу, то есть к диалогу и партнерству с ним, о чем вслед за ними поспешили написать некоторые ресурсы верноподданных российских мусульман.

Основанием для таких оценок стало состоявшееся 26 марта заседание Высшего Церковного Совета РПЦ, на котором ее глава патриарх Кирилл (Гундяев) выступил с заявлением по данной теме. Приведем цитату из этого выступления:

"Многие десятилетия Русская Православная Церковь активно участвует в межрелигиозном диалоге, и важнейшим направлением в этой работе остается диалог с исламским миром. Мы солидарны с представителями ислама по многим вопросам, в первую очередь таким, как защита традиционных ценностей, в том числе семейных, укрепление начал милосердия и справедливости в жизни общества. Однако подчас начинает казаться, что все правильные слова уже сказаны, все декларации приняты, и возникает вопрос: а что дальше? Вот почему нужно постоянно отслеживать все, что происходит в сфере церковных отношений с исламом, и вносить коррективы в эту траекторию, наполняя, если требуется, наши отношения новым содержанием. Пока сохраняется религиозная мотивация поступков людей, наши недруги, не разделяющие религиозных убеждений, будут пытаться использовать естественно существующие разногласия, чтобы стимулировать более глубокие разделения. Но вера призвана давать людям силы к созиданию, как то и происходит на протяжении тысячелетий. Поэтому мы имеем большой потенциал — говоря «мы», я имею в виду людей религиозных, — чтобы укреплять, несмотря на различия в наших традициях, ту систему сотрудничества и взаимодействия, которая уже существует и должна набирать силу. Мы должны быть добрыми, открытыми к общению собеседниками не только во время проведения межрелигиозных форумов. Перед лицом всё возрастающих вызовов со стороны секулярного мира важно укреплять нашу солидарность в отстаивании права исповедовать свою веру и жить в соответствии с ней. Наполнение может быть разным, но сами рамки приемлемы для всех традиционных религий, — думаю, в этих рамках мы и должны работать.

Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них. У нас много тем для совместной работы, и мы должны использовать общность интересов, возникающую из социального, политического, культурного контекста, в котором мы все сегодня находимся. Поэтому представляется необходимым развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви, так и во всем мире. Мы создали Экспертный совет по взаимодействию с исламом, и я рассчитываю, что сегодня мы сможем обсудить более детально все то, что касается наших отношений с миром ислама".

В условиях, когда мусульмане, как во всем мире, так и в России, сталкиваются с идеологической агрессией со стороны т.н. "прогрессивных сил", включая феминисток, гендерных фундаменталистов, ЛГБТ сообщество и т.д., у некоторых наших единоверцев возник соблазн принять эти призывы к союзу в борьбе с общими вызовами за чистую монету. Оно и понятно - вызовы действительно общие не только для мусульман и православных, не только для мусульман и христиан и не только для мусульман, христиан и иудеев, но и для всех людей, приверженных тем принципам и ценностям, которые укоренены в этих и многих других религиях, но так же присущи и внерелигиозным или слаборелигиозным людям, которые рассматриваются как консерваторы. И вызовы действительно серьезные, а противник сильный и опасный, в связи с чем по этим вопросам противостоять ему и вправду было бы удобней вместе.

Поэтому прежде, чем давать оценку конкретно этому призыву Гундяева и аналогичным призывам, иногда раздающимся в РПЦ, надо сказать нечто важное.

Конечно, несмотря на непреодолимые религиозные расхождения, на территории РФ приверженцы Христианства в целом и Православия в частности были, есть и в обозримом будущем будут (а Аллах знает лучше) основными соседями и наиболее естественными союзниками мусульман в отстаивании тех общих ценностей, которые атакует агрессивный прогрессизм, иногда называемый и прикидывающийся либерализмом.

Конечно, по тем же самым историческим и демографическим причинам для христиан в целом и православных в частности в РФ такими соседями являются прежде всего мусульмане, а таким естественным союзником в этом вопросе - Ислам.

Но, рассуждая о том, с кем и при каких условиях этот союз может состояться, а с кем нет, надо понимать одну важную вещь. То, что мусульманам придется иметь дело с православными и что союз с ними возможен и желателен в определенных вопросах, отнюдь не означает, что такой союз желателен и необходим с конкретной религиозно-политической корпорацией, которая выступает от их имени - РПЦ, и в особенности с ее нынешним истеблишментом. А перед тем, как вернуться к вопросу о том, с кем из православных и при каких условиях такой союз возможен, напомним нашим наивным единоверцам, как все годы нахождения у власти в РПЦ Кирилла Гундяева и его единомышленников, РПЦ инспирировала "крестовый поход" против Ислама и Исламского возрождения как внутри РФ, так и за ее пределами.

Напомним, как Роман Силантьев, человек из истеблишмента РПЦ, входящий в руководство ее общественного филиала (Всемирного Русского Народного Собора), пропагандировал войну против исламского движения, исламского сектора российского общества в России и определял цели для уничтожения в этой войне (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

Напомним, как представители РПЦ вели и продолжают вести борьбу против строительства мусульманами в России мечетей (https://golosislama.com/news.php?id=36778).

Напомним, как люди РПЦ во власти ведут войну против хиджабов в школах, в том числе в мусульманских регионах, включая практически моноконфессиональные вроде Чечни (https://golosislama.com/news.php?id=31567).

Напомним, как высокопоставленные функционеры РПЦ не раз выступали против практики мусульманами полигамии, дозволенной Исламом (https://golosislama.com/news.php?id=37357).

А также, можно напомнить, как вожди РПЦ благословляли уничтожение восставших против алавитской тирании мусульман Сирии, устраивали истерики из-за превращения светского музея Айя Софии в мечеть, одновременно открывая в качестве Главного храма Вооруженных сил РФ исключительно православную церковь и многое другое, о чем можно прочитать, вбив в верхнуюю строку "Поиск" на нашем сайте "РПЦ".

Итак, вот что нам нужно понимать. Союз с консервативными православными, христианами и представителями других религий в защите общих ценностей от общих угроз для мусульман в России в принципе возможен и желателен. Но никакого союза с РПЦ в ее нынешнем изводе быть не может, потому что она сама сделала для этого все, причем, это не было минутным помешательством, а было сутью ее историко-политической программы. Эта суть вытекает из идеи Москвы как Третьего Рима и т.п., согласно которым миссией Российского государства является установление в Северной Евразии если не полного религиозного господства Православия, то как минимум его полного политического и цивилизационного господства с вытеснением на обочину других религий, и прежде всего Ислама. И патриарх Кирилл (Гундяев), и все его единомышленники, звездным часом которых стал его приход к власти в РПЦ в 2009 году после смерти при невыясненных обстоятельствах прошлого патриарха Алексия II, являются носителями именно такой философии истории и политики, чем и объясняется "крестовый поход" против Ислама, который разворачивался по мере укрепления их позиций в РПЦ и усиления ее влияния на власть.

Сейчас, на фоне провала их проекта "Русского мира" на западном направлении, подразумевавшего не только объединение вокруг Москвы православных народов, но и создание антиисламской коалиции крестоносцев при ее ведущей роли, они начинают ощущать, что оказались в подвешенном состоянии. Учитывая постепенное превращение путинской России в сателлита Китая, конечно, логичнее всего им было бы искать сближения с китайским конфуцианством, но проблема для них заключается в том, что господствующей идеологией там является не традиционная китайская религия, а китайский коммунизм. А вести диалог с коммунизмом в РПЦ пока не научились - служить ему по факту, это да, такой опыт у них есть, но Компартией Китая он не востребован, пока... Поэтому они начинают обращать свои взоры к Исламскому миру, значение которого для России объективно будет возрастать, несмотря на то, что они годами разжигали антиисламские настроения и взгляд на "басурман" как на врагов.

Так вот, такой поворот событий можно было бы приветствовать, но есть один важный нюанс. Своей политикой руководство РПЦ за эти годы превратило в своих врагов не только думающих мусульман, не только христиан, подвергнутых религиозным гонениям по его инициативе, и не только светскую часть российского общества, но и значительной части самих православных. И сегодня, когда угнетенные мусульмане объективно оказались в такой компании, у них появилась возможность лучше осмотреться, чтобы понять, с кем, против кого и о чем вести диалог и договариваться. И стало понятно, что ни нынешнее руководство РПЦ, ни она сама в ее нынешнем виде не являются для мусульман единственным вариантом диалога и взаимодействия с православными, от соседства с которыми нам, конечно же, никуда не деться.

И если в предыдущие годы, когда РПЦ выступала с позиций силы, она вела активную политику по отсеву неудобных ей мусульман от удобных, то сейчас мы объективно оказываемся в такой исторической ситуации, когда аналогичным образом себя смогут вести мусульмане с православными, выбирая себе приемлемых союзников и отвергая неприемлемых. Поэтому, в борьбе за право мусульман жить по своим ценностям и правилам настолько, насколько это возможно в многоконфессиональной стране и светском государстве, мы, конечно, заинтересованы в союзе с представителями других религий, которые будут бороться за то же, начиная с православных. Однако никакого союза с теми, кто видит угрозу в том, чтобы мы жили по своим правилам и ценностям, мешает нам в этом и стремится установить свое господство над нами, не может быть в принципе. Поэтому, спасибо, Гундяев, но нет.