РПЦ против Шариата. И, похоже, против федерализма

Казалось бы, страсти вокруг многоженства, порожденные хайповым предложением имамов СМР о его легализации (https://golosislama.com/news.php?id=37259), должны были улечься. Ведь тема эта была поднята уже больше двух недель назад и за прошедшее время успела утратить свою актуальность.

Однако это не помешало высшим иерархам РПЦ не только повторно высказать свое недружественное отношение к системе ценностей мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=37273), но и попутно сделать политические заявления, касающиеся устройства всей России.

Глава отдела внешних церковных сношений РПЦ Иларион Алфеев (на фото), комментируя предложения имамов СМР о легализации многоженства, сказал следующее: «Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину».

Сами по себе эти слова не выходят за рамки корректной межрелигиозной полемики, как, например, не выходили бы за нее слова мусульманского имама о том, что мусульмане считают нарушением установленного Богом закона монашеское безбрачие. Однако Алфеев не ограничился религиозной полемикой и с целью противодействия легализации многоженства привлек аргументы политические. «Если у нас отдельные регионы начнут принимать законы, которые будут приходить в противоречие с законами страны, тогда мы постепенно превратимся из Российской Федерации в Соединенные Штаты России. У нас в каждом штате будет свой закон, у нас в каждом штате будет свое законодательство, где-то у нас будет шариат, а где-то у нас будет обычный суд», - заявип он.

Итак, из этой цитаты прежде всего понятно, что в РПЦ очень не хотят, чтобы "где-то у нас был шариат", даже, если речь идет о чисто мусульманских регионах. Это неудивительно, но интересно, как они это обосновывают. Оказывается, если в России "где-то будет шариат", она из "Российской Федерации" превратится в "Соединенные Штаты России". Похоже, что главное лицо РПЦ, ответственное за взаимодействие с обществом, не в курсе, что Соединенные Штаты Америки, превращением в которые он пугает Россию, как раз и являются федерацией. Но несмотря на это, ни в каких штатах никакого шариата, которым он пугает россиян, там нет. Зато шариат на определенных территориях действовал в... Российской империи, например, в Бухарском эмирате, а то же многоженство было достаточно распространено в общинах, раскинутых по всей ее территории. Но ни федерацией, ни "соединенными штатами" она не была, а была как раз православным государством с рядом неправославных автономий.

Будь главный пиарщик РПЦ человеком с минимальными знаниями политической терминологии и политической истории, он бы все это знал. Но вместо компетентного человека на эту должность в РПЦ решили поставить профессионального музыканта (https://ru.wikipedia.org/wiki/Иларион (Алфеев)).

Поэтому, с одной стороны, конечно, всерьез подобные заявления воспринимать нельзя - человек банально некомпетентен. С другой стороны, как гласит известная русская поговорка, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Алфеев в данном случае явно выступает в амлпуа второго, однако, проговаривает он вещи, которые, похоже, у руководства РПЦ на уме и в трезвом состоянии. Там боятся не только признания в отдельных частях России шариата, но и ее превращения в реальную федерацию как союз территорий, обладающих своей спецификой и интересами.