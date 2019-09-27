РПЦ против многоженства и указала мусульманам на место

Только вчера мы писали о "хайпе" по теме многоженства и том, как по уму следовало бы относиться к подобным "хайпам" мусульманам (https://golosislama.com/news.php?id=37259). На этом, собственно, мы собирались для себя эту тему закрыть, однако, вовлечение в дискуссию еще одного видного участника общественной жизни никак не позволяет нам этого сделать.

Так, свое отношение к инициативе главы Совета Муфтиев России Равиля Гайнутдина и главы его московского подразделения Ильдара Аляутдинова о легализации многоженства в России решила высказать и Русская Православная Церковь устами заместителя главы своего отдела по взаимоотношениям с обществом Вахтанга Кипшидзе.

Господин Кипшидзе оспорил утверждение своих мусульманских коллег о том, что непризнание многоженства приводит к проблемам для внебрачных детей, заявив, что причиной таких проблем является "дефицит ответственности супругов и отцов внебрачных детей". Что касается последних, то для воздействия на них он предложил "укреплять правовую ответственность их биологических отцов".

Это, конечно, забавный обмен мнениями, учитывая то, что для мусульман никакой проблемы "внебрачных детей" из-за непризнания исламского брака со второй, третьей и четвертой женой государством не существует - если такой брак заключен в соответствии с требованиями Шариата, мусульманами он признается браком (никях), а дети от него - "брачными" или законорожденными. Чего с уверенностью не скажешь о предложенной г-ном Кипшидзе "ответственности биологических отцов" - государство, конечно, может признать такое отцовство юридически установленным и полноправным, но будет ли оно таковым для мусульман, если не было шариатского брака, да и для православных, если не было брака церковного - это большой вопрос. По крайней мере, классическое исламское право (фикх) отвечает на него отрицательно, хотя, конечно, можно задуматься о том, что в наше время появились новые обстоятельства в виде ДНК-тестов, требующие нового иджтихада (правового суждения).

То есть, здесь возникает коллизия между религиозной исламской, религиозной православной и светской логиками, и при этом представитель РПЦ настаивает на том, что последняя должна соответствовать христианскому подходу, но никак не мусульманскому. По его мнению, нужно придерживаться понимания «традиционной семьи» как «прочного союза одного мужчины и одной женщины». И невдомек господину Кипшидзе, что «традиционная семья» у мусульман может быть как моногамной, так и полигамной, и что до захвата власти коммунистами, которых на словах так не любит РПЦ, многоженство было распространенным и нормальным явлением у мусульманских народов Российской Империи, включая татар и башкир, которым пытаются внушить обратное лжецы и невежды.

Может быть, это потому, что господин Кипшидзе недостаточно хорошо знает нашу страну, в которой на своей земле живут десятки коренных для нее народов, а не иммигрантских диаспор? Едва ли - как следует из его биографии, он родился в Москве и закончил МГИМО, а значит, должен иметь неплохое представление о стране своего проживания. А коли так, то его подход выглядит как намеренная попытка вывести Ислам и мусульман за рамки "традиционного" для России и поставить знак равенства между ним и представлениями христианских церкви и народов.

Но самое интересное заключается в другом. Насколько можно было понять из их слов, представители Совета Муфтиев России предложили узаконить многоженство именно для мусульман. Конечно, как отделять мусульман от немусульман в светском государстве это вопрос, и при логическом развитии подобное предложение требует признания шариатской юрисдикции, как это есть в ряде стран, например, в Греции и ее Западной Фракии, или как это было в дореволюционной Российской империи. Однако суть идеи была именно в признании многоженства для мусульман, и так ее понял даже бывший коллега Кипшидзе по его церковному ведомству Всеволод Чаплин, который заявил в этой связи, что "мусульмане пусть сами за себя решают".

Так почему бы тогда нынешнему руководству отдела общественных связей РПЦ не занять такую же позицию из элементарного уважения к другой "традиционной конфессии"? В конце концов, все мы прекрасно понимаем, что никаких шансов даже быть внесенной на рассмотрение в Госдуму, уже не говоря о ее принятии, у этой идеи нет. В такой ситуации РПЦ легко могла бы просто проигнорировать это предложение, ограничившись нейтральным комментарием в духе того, что церковь руководствуется христианским представлением о браке, а национальное семейное законодательство - это прерогатива государственной власти, а не религиозных организаций.

Но нет, вместо этого представитель РПЦ посмешил заявить, что традиционным для всей России должен быть именно христианский взгляд на семью, и что мусульманам тоже нужно следовать только ему. Иначе говоря, РПЦ в очередной раз решило указать представителям "братской" "традиционной" конфессии на их место в "скрепной" России.



(На фото - православный священник подносит икону для целования "муфтию Святой Руси" (его самоназвание) Талгату Таджуддину)