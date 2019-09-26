Опять многоженство или о хайпе и информационной повестке

Не успел утихнуть один "хайп" на мусульманскую тему, вызванный заявлением Равиля Гайнутдина о проживании в Москве 4-х миллионов мусульман, как поднялся новый. Вчера многочисленные СМИ растиражировали заявление муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, призвавшего к легализации многоженства.

Правда, элементарный фактчекинг, как сейчас принято говорить, или проверка информации порождают вопросы - а сделал ли он этот призыв вчера или в 2015 году, которым в интернете датируется первая новость об этом? Просто, надо понимать, что в современном информационном пространстве имеет место феномен вбрасывания одной и той же новости по несколько раз на протяжении нескольких лет. Так было, например, с мифическим запретом Ислама в Анголе, о котором мы уже не раз слышали и наверняка еще не раз услышим как о "новости". Есть и другие примеры такого рода.

Со своей стороны мы даже не стали выяснять, делал ли Ильдар-хазрат это заявление вчера или кто-то зачем-то вбросил в СМИ его высказывание четырехлетней давности. И в целом хотели бы порассуждать не о его словах, так как столь пристальное внимание в последнее время к одной личности может создать совершенно неверное впечатление, что мы почему-то ополчились на него, а о методах, которыми имитируется исламское присутствие в информационном поле РФ.

Любой искренний мусульманин был бы рад, если бы реализовались призывы муфтиев, порождающие "хайпы" исламофобов, как то строительство мечетей во всех районах Москвы или легализация многоженства. Но все мы прекрасно понимаем, что в нынешних реалиях вероятность их реализации примерно такая же, как у призывов к озеленению Луны.

В этих, суровых реалиях мусульмане сталкиваются с совсем другими проблемами - когда сажают даже тех немногих имамов уже существующих мечетей за то, что они проповедуют то, что считают нужным, а не то, чего от них требуют власти, как было с имамом Махмудом Велитовым. Или когда потом арестовывают и ведут с заломанными руками адвокатов, защищающих этих имамов или отстаивающих мечети от сноса, как происходит с Дагиром Хасавовым. Или когда вламываются в дом, избивают и скручивают лауреатов государственных премий только за участие в благотворительной деятельности, как было с Кемалем Тамбиевым. И все это, надо отметить, только в Московском регионе, уже не говоря о деле Абдулмумина Гаджиева в Дагестане и многом, многом другом в иных регионах.

Действительно ли на этом фоне актуально переводить внимание общества и СМИ на проблему многоженства и включаться в этот "хайп"? И чего мы этим хотим добиться? Учреждения шариатской судебной юрисдикции, которой будут подсудны дела хотя бы по семейным (брачным, наследственным и т.д.) вопросам среди обращающихся в них на добровольной основе мусульман? Если да, тогда это так требуется и озвучить, потому что в противном случае это будет означать, что мы хотим, чтобы споры мусульман в таких браках рассматривал(а) судья какого-нибудь Басманного суда. Мы правда этого хотим?

Общий хукм многоженства известен каждому мусульманину, как известны и все споры и разногласия по возможным условиям его реализации на практике, ограничивающим это факторам и т.д. Если мы готовы добиваться, чтобы государство признало в этих вопросах между нами нашу собственную юрисдикцию, это хорошо. Но если нет - понятно, что никто это вообще даже не будет рассматривать на практике - но в принципе, зачем нам в этих вопросах неисламское государство, да еще и такое, как нынешнее российское?

Разговоры о том, что когда эти вопросы решаются в "серой зоне", как сейчас, без признания и участия государства, не в полной мере соблюдаются шариатские нормы, а также страдают чьи-то права, выглядят, мягко говоря, непоследовательными. Потому что то же самое можно сказать о многих других аспектах жизни мусульманина в нешариатском обществе, где попытки им соблюдения шариата в своей личной, семейной и в лучшем случае общинной жизни упираются в заданные неисламским обществом рамки, под которые приходится подстраиваться или стараться их обходить, чем-то при этом поступаясь. Так почему же такое внимание тогда уделяется именно проблеме многоженства?

Опять же, хотим подчеркнуть, что наши вопросы не обращены к конкретному лицу, которое когда-то могло сделать подобное заявления. Мы говорим о СМИ, которые разносят именно их (о той же осторожной поддержке Аляутдиновым Хасавова и Гаджиева писали в разы меньше) и социальных сетях, которые их подхватывают.

Почему это делается? Потому что мусульмане в информационном пространстве интересны только как объект "хайпа". А нам это зачем? Может быть, все-таки мы начнем вместо "хайпов" за наш счет формировать и внедрять собственную повестку информационного присутствия, в которой будут стоять вопросы животрепещущие для нас? Прекращение политических и религиозных репрессий, запретов литературы, обеспечение свободы вероисповедания, слова, собраний, общественных и религиозных объединений, честные и конкурентные выборы, местное самоуправление, настоящая выборность глав и парламентов республик, реальный федерализм - вот что действительно должно волновать нас в конкретных реалиях этой конкретной страны и вот что должно звучать в СМИ в связи с нами.

А когда все это будет реализовано, можно уже будет рассуждать о признании многоженства и признании прочих аспектов шариата - в рамках специальной правовой и судебной юрисдикции. Но пока до этого далеко.