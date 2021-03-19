Черная метка для фигуранта

Перепалка Джо Байдена с Владимиром Путиным стала, пожалуй, главной политической новостью уходящей недели. Ведь не каждый день президент одной страны называет президента другой страны убийцей и тем более не каждый день политик, ни разу в жизни не участвовавший в дебатах, вызывает на дебаты политика, который занимается этим всю жизнь.

Этот сюжет вызвал множество эмоций - от негодования сторонников и просто подданных обиженного, до иронии и сарказма. Те, кто высказались в таком духе, пытались представить ситуацию по аналогии с гоголевской "Как посорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Мол, сцепились два впадающих в старческий маразм деда - бывает.

Меж тем, если отбросить шутки в сторону, сложившаяся ситуация выглядит предельно серьезно, по крайней мере, для одного, как он любит сам выражаться о своем оппоненте, "фигуранта". И не надо морализировать на тему "а судьи кто", напоминая, что у самих американцев тоже руки по локоть в крови. Да, в определенном смысле глава любого государства, вовлеченного в конфликты и отстаивающего свои интересы с помощью силы, будет убийцей, потому что ему приходится принимать решения, ведущие к убийству людей. И Байден не исключение.

Но одно дело убивать врагов своего государства и совсем другое - превращать свое государство в мафию, кормушку для обогащения своего и своей свиты, и убивать тех граждан своей страны, которые выступают против этого, будь то оппозиционные политики, журналисты, правозащитники, гражданские активисты. Поэтому, когда Байден, сам отнюдь не пацифист, называет убийцей нашего "фигуранта", он имеет в виду именно это, а именно длинный перечень убийств самих россиян, вставших на его пути, которые были невозможны либо без его непосредственного приказа, либо без попустительства с его стороны.

Просто находясь у власти уже двадцать лет, "фигурант" привык, что что бы ни происходило, это сходило ему с рук, будь то взрывы домов в Москве, отравление полонием его разоблачителя в Англии с последующим награждением обвиненного в этом, убийство его противника под стенами Кремля с последующим награждением причастных к этому, опять использование в Англии, теперь уже "Новичка", убийство российских журналистов, заманенных в ЦАР с последующим прикрытием российским внешнеполитическим ведомством, и т.д., и т.п. Однако когда после неудавшегося покушения на очередного российского оппозиционера выясняется, что целое ведомство российских спецслужб на протяжении многих лет занимается убийством российских политиков, российских журналистов, российских правозащитников и т.д. (https://golosislama.com/news.php?id=39527), это становится уже последней каплей, после которой замалчивать проблему становится невозможно.

Впрочем, не будем наивными идеалистами - и это вряд ли бы волновало американцев, не выходило оно за пределы Росссии. Однако несколько лет назад "фигурант" ясно и на весь мир заявил, что "границы России нигде не заканчиваются", и многочисленные его действия указывают на то, что он так думает всерьез. Поэтому, та оценка, которая ему была дана на этой неделе, является своего рода черной меткой, которая на этот раз вручена уже ему, окончательно переведенному из категории мировых лидеров в категорию мировых гангстеров. И никакие детсадовские "кто обзывается, тот сам так называется", этого уже не переменят.

Надо понимать, что даже на этой неделе Байден не ограничился беспрецедентно откровенной и жесткой словесной оценкой. Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил европейским компаниям, участвующим в строительстве трубопровода "Северный поток 2" американскими санкциями, а в Конгресс США был внесен законопроект о предоставлении Украине ежегодной военной поддержки на сумму 300 миллионов долларов посредством предоставления летального оружия. Дональд Трамп блокировал эти меры, Джо Байден, как ожидается, может дать им зеленый свет.

Когда президентом США стал Джо Байден, мы уже писали о том, что он может стать весьма проблемной фигурой не только для Владимира Путина, но и для ряда мусульманских лидеров (https://golosislama.com/news.php?id=39301).Сегодняшнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о неприемлемости высказываний Байдена о Путине, на первый взгляд, тоже говорит о том, что он ощущает новую американскую политику как угрозу и для себя, которой хочет противостоять вместе со своим "коллегой по несчастью".

Однако хотя это может оказаться правдой, на этой неделе мы наблюдали практические шаги США в противоположном направлении. Так, администрация Байдена призвала страны ЕС не вводить санкции против Турции из-за ее политики в Восточном Средиземноморье на Саммите 25-26 марта, чтобы поддержать наметившийся прогресс в переговорах по этой теме. И в целом на фоне продолжающегося ухудшения отношений Запада с Россией можно констатировать снижение градуса противостояния Запада с Турцией. Например, на фоне начатого в Турции на этой неделе процесса о запрете партии курдских неокоммунистов из HDP (Партии Демократии Народов) власти Германии призвали ее недвусмысленно осудить террористическую организацию PKK (Рабочую Партию Курдистана), дав тем самым понять, что в противном случае не будут осуждать ее закрытие. Вместе с тем, на этой неделе глава внешнеполитического ведомства ЕС Набилла Массрали фактически солидаризировалась с мнением Джо Байдена о Владимире Путине, заявив, отвечая на соответствующий вопрос, что он несет ответственность за происходящее с лидерами российской оппозиции.

Словом, несмотря на то, что в перечне потенциальных жертв новой американской администрации может находиться много кандидатов, похоже на то, что первым в очереди оказался именно наш "фигурант". И как бы он по этому поводу ни отшучивался, вряд ли это сулит ему что-то хорошее.