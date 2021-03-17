Печально, но неудивительно - Турция не признала геноцид уйгуров

Печальной, но не неожиданной новостью стал недавний отказ турецкого парламента признать геноцид уйгуров - на фоне его признания одной западной страной за другой.

Признать геноцид уйгуров предложила оппозиционно-националистическая (тюркистская) "Хорошая партия" (İYİ Parti), но правящая Партия Справедливости и Развития (AKP), считающаяся "исламистской", проголосовала против, а союзная ей тюркистская Партия Националистического Действия (MHP, от которой несколько лет назад отделилась İYİ Parti) воздержалась от голосования, в результате чего решение принято не было.

Конечно, можно встать в позу морального обличения правящей AKP, чьего лидера, уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана его сторонники изображают чуть ли не как "лидера Уммы", а он сам дает для этого основания многочисленными заявлениями по вопросам Иерусалима, и т.д., и т.п. Наверное, еще несколько лет назад, в период разочарования внешней политикой Турции после 2016 года, мы бы именно так и сделали, ведь мы были одними из первых, кто писал на русском о тревожных симптомах в турецкой политике на этом направлении (https://golosislama.com/news.php?id=33560). Однако, с тех пор уже давно пришло понимание того, что "чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться".

Мы по-прежнему считаем, что стоящие во главе Турции силы являются происламскими, и под их руководством эта страна является, пожалуй, лучшим из того, что есть сегодня у исламского политического проекта. Однако при этом надо понимать, что сам этот проект - по причинам, которые уже много раз обсуждались - не смог пока и вряд ли сможет в обозримом будущем обрести характер глобального и самодостаточного, в связи с чем тем силам, которые являются его агентами, приходится действовать в системе координат национальных государств, интересов и международных отношений.

Турция, которую мы бы хотели видеть заступником и прибежищем всех мусульман мира, ну или хотя бы мусульман-тюрок, является прежде всего национальным государством своих граждан, с официально закрепленной в ее конституции идеологией республиканского национализма, предполагающей примат национальных интересов над любыми другими. Это одна часть правды, но есть и другая. Даже в своей скромной в масштабах Уммы, но весьма проблемной для одной страны защите зарубежных мусульман в таких странах как Сирия или Ливия, Турция не может опереться на поддержку ни одной мусульманской страны (разве что за исключением Катара, которому самому нужна ее поддержка), зато масса мусульманских государств (с антиисламскими режимами) активно ей в этом противодействуют, в том числе вступая в прямой сговор с историческими врагами мусульман.

На этом фоне неудивительно, что находясь в геополитическом одиночестве и испытывая внешнее давление на разных направлениях, турецкому руководству приходится лавировать, вступая в тактические союзы с не самыми приятными государствами. И коммунистический Китай является одним из них - государством, от которого Турция сегодня зависима во многих отношениях, начиная с экономики, заканчивая закупкой вакцин.

К слову, надо понимать, что эта Realpolitik - проблема не только мусульманского мира. По той же причине, например, несмотря на весьма сильные позиции в них армянского лобби и в целом сочувствия ему значительной части американского общества, США до сих пор не стали официально признавать формулировку "геноцид армян". Именно потому, что Турция была и пока остается для них слишком важным союзником, чтобы подвергать отношения с ней риску из-за моральных вопросов.

С внешнеполитическим измерением этой проблемы все более-менее ясно, но есть у нее и внутриполитическое для самой Турции. Конечно, предложив признать геноцид уйгуров и выступая в их защиту "Хорошая партия" как будто бы подтвердила то, что она является хорошей с точки зрения защиты интересов мусульман. Но с другой стороны, надо понимать, что в турецкой политике защита интересов мусульман требуется в первую очередь внутри страны особенно на фоне той культурной и идеологической войны, которую пытаются развязать сейчас против мусульман антиисламские силы (https://golosislama.com/news.php?id=39545). И вот тут "Хорошая партия" оказывается уже не так хороша, потому что находится в одних рядах с теми, кто участвует в этой войне против Ислама и кому по-прежнему противостоит главным образом правящая коалиция AKP и MHP.

Однако если позиция и правящей коалиции, и "Хорошей партии" в этих вопросах является двойственной, то еще одна партия в этой истории с (не)признанием геноцида уйгуров в очередной раз проявила себя как однозначное зло. Речь идет, конечно, о Партии Родина (Vatan Partisi), чей лидер Догу Перинчек на слушаниях в парламенте назвал уйгурскую девушку Нурсиман Абдуррешид, рассказывавшую о зверствах китайских коммунистов в отношении уйгуров, террористкой и агентом "Аль-Каиды"* и движения Гюлена.

Именно этот политик на протяжении многих лет выступает против защиты Турцией мусульман в Сирии или Ливии и при этом лоббирует ее союз с коммунистическим Китаем и путинской Россией. При этом внутри страны он также выступает против "исламизма" и за возврат к "основам кемализма".

К сожалению, на этот раз Перинчек может торжествовать. Но, ин ша Аллах, ду'а угнетенных настигнут этого идейного и активного пособника залимов, и тогда торжествовать уже будут мусульмане.

* - запрещена в РФ

(На фото - лидер "Хорошей партии" Мераль Акшенер и лидер Партии Родины Догу Перинчек)