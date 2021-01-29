«Французский ислам» по разнарядке

На прошлой неделе Советом мусульманского культа Франции была представлена «Хартия принципов ислама», которая устанавливает рамки, позволяющие трансформировать ислам во Франции в некий «французский ислам» по указанию президента Эммануэля Макрона. Напомним, что еще в октябре Макрон поручил разработать хартию «верности французским республиканским ценностям» для мусульман.

Документ, переименованный в «Хартию принципов», состоит из десяти пунктов, в которых изложены республиканские ценности, под которыми должны подписываться все имамы во Франции. В нем прямо утверждается «совместимость мусульманской веры с французской республикой» и делается упор на «борьбу с использованием ислама в политических целях» и «невмешательство иностранных государств в отправление мусульманского культа во Франции». В 9-м пункте говорится, что имамы должны признать, что во Франции нет такого понятия, как «государственный расизм», и не должны «использовать места отправления культа в политических целях».

Согласно просочившейся в прессу информации, Макрон сказал: «Кто-то подпишет эту хартию, а кто-то не подпишет. Тех, кто не подпишет, будут ожидать последствия. Или вы с французской республикой, или вы против республики».

Три организации Французский совет мусульманского культа - Координационный комитет турецких мусульман во Франции (ККТМФ), Исламская конфедерация Millî Görüş (CMIG) и движение «Вера и практика» в одностороннем порядке осудили «Хартию принципов» и заявили, что отказались от подписания данного документа и не согласны с его содержанием.

«Очевидно, что мы согласны с требованиями о невмешательстве иностранных государств, отказа от использования религии в политических целях и уважении Конституции и принципов Республики. Однако мы считаем, что некоторые отрывки и формулировки представленного текста, скорее всего, ослабят узы доверия между мусульманами Франции и немусульманским населением, а также противоречат принципу невмешательства государства в религиозные дела. Кроме того, некоторые заявления подрывают честь мусульман, имея обвинительный и маргинальный характер» - говорится в их совместном заявлении.

Эти три организации также заявили, что устав был одобрен советом без достижения полного консенсуса по другим важным вопросам, включая региональные и ведомственные советы имамов, которые будут затронуты этим документом.

Эта хартия, в соответствии с пожеланиями президента Франции, сопровождается созданием Национального совета имамов, который будет отвечать за подготовку имамов и их сертификацию в соответствии с новой хартией и осуществлять контроль за их деятельностью. Совет будет препятствовать въезду имамов из Турции, Туниса, Марокко и Алжира, а 300 имамов могут быть высланы, согласно докладу, опубликованному информационным агентством «France 24».

Несогласные организации заявили, что, хотя они убеждены в пользе Национального совета имамов, он всё же должен исходить из желаний мусульманского населения, а не президента. Они подчеркнули необходимость проведения «публичных и демократических обсуждений», вместо того, чтобы подписывать текст, который «община мусульман не сможет спокойно принять».



Редакция «Голос Ислама» уже отмечала (https://golosislama.com/news.php?id=39258), что Макрон ведёт Францию по китайскому пути борьбы с исламом, параллельно прося рекомендаций у российских ведомств. Поэтому, появившаяся в этот период хартия, укладывается в общий вектор политики французского президента. Париж хочет ускорить процесс установления про-государственной иерархической структуры в исламе, однако не учитывает тот факт, что в иерархической структуре ислама нет священнослужителей в сакральном смысле этого слова.

План французского правительства исходит из совершенно ложной предпосылки, что «причина существования экстремистских тенденций в исламе заключается в том, что у него нет централизованного органа власти, который мог бы пресечь подобный радикализм в зародыше».

Этот взгляд опровергается самой же статистикой террористических актов, потому что зачастую преступники даже не посещали ни разу места поклонения во Франции (о чем говорят полицейские отчеты) или вообще приезжают во Францию незадолго до акта. То есть, это люди, которые имеют мало (а порою вообще ничего) общего с французским мусульманским сообществом.

Текущую политику Франции очень хорошо прокомментировал Ау Сэнигер – профессор Lyon Institute of Political Studies. В своём интервью для Middle East Eye он тоже отметил несостоятельность тезиса о необходимости создания централизованного органа власти среди мусульман. В качестве примера, он привёл тот факт, что в Марокко король вообще признан на бумаге «лидером всех правоверных», однако этот титул совершенно никак не повлиял на процессы внутри ислама в Марокко, так как это просто попытка навязать некий авторитет «сверху» и подобные попытки не принимаются простыми верующими.

А как же мусульмане во Франции будут относиться к утвержденным государством проповедникам и «сертифицированным» имамам? Будут ли верующие вообще иметь право голоса в этом вопросе? Будут ли эти имамы требовать лояльности от верующих? Не повлекут ли эти реформы к отчуждению верующих и к массовому формированию закрытых сообществ? Все эти вопросы остаются, как минимум, без ответов.

Реформы Макрона даже не оставили равнодушными представителей других религиозных сообществ. Например, национальный совет евангелистов Франции выступил с протестом против этого законопроекта, заявив, что подобные действия правительства подрывают свободу вероисповедания своих граждан.

Профессор Сэнигер охарактеризовал происходящее сегодня во Франции термином «республиканский авторитаризм», который позволяет государству вмешиваться в мировоззрение законопослушных граждан, которые ему неугодны.

Для меня это агрессивный и навязчивый секуляризм, или желание некоторых политиков регулировать верующих. Врата авторитаризма открыты. Я боюсь, что в долгосрочной перспективе это может привести лишь к ужесточению позиции. Не только по отношению к мусульманам, а по отношению к абсолютно всем гражданам нашей страны», - подытожил Ау Сэнигер.

С профессором здесь сложно не согласиться. Пока отдельные сегменты французского общества ликуют и с радостью встречают происходящее, поддаваясь своей исламофобии, люди разумные понимают, что сегодня мусульмане, а завтра – уже они. Ведь, например, в России, откуда Макрон хочет почерпать опыт работы карательных структур, с отравлениями именно так и работает.