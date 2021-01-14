В Индии толпы индуистов собираются на религиозные праздники посреди пандемии COVID-19

Индуистские паломники собираются на берегах реки Ганг на севере Индии, не обращая внимания на пандемию COVID-19, ради начала Кумбха Мела (ярмарки кувшинов), религиозного фестиваля, который регулярно привлекает миллионы людей.

Серьезная вспышка эпидемии коронавируса в Индии - вторая по количеству инфицированных в мире и более 150 000 смертей - не помешала индуистам совершить паломничество в Харидвар в штате Уттаракханд.

«Пандемия вызывает некоторое беспокойство, но мы принимаем все меры предосторожности», - сказал организатор Сиддхарт Чакрапани, который ожидает, что только в четверг на мероприятие приедут от 800 000 до миллиона человек.

«Я уверен, что Маа Ганга [Мать Ганга] позаботится об их безопасности», - добавил он, имея в виду реку, которую индусы считают священной.

Ожидается, что Харидвар в ближайшие семь недель заполонят несколько миллионов человек, включая толпы обкуренных садху. Все они стремятся искупаться в эти дни в Ганге.

Уже в среду берега реки кишели паломниками и торговцами, а семьи раскладывали пластиковые листы, чтобы снять свои вещи, пока они по очереди окунались в реку. Большинство не обращает внимания на угрозу коронавируса.

«Индия не похожа на Европу… когда дело доходит до иммунитета, мы лучше», - говорит 50-летний паломник Санджай Шарма. «Очень грустно видеть, что люди не собираются на Кумбхе в том же количестве, что и раньше - просто из-за чиха или кашля... Величайшая правда на земле - смерть. Какой смысл жить со страхом?».

Но 37-летняя паломница Лакшми Шарма говорит, что она по-прежнему осторожна. «Это радостное время, так как это Кумбха. Мы просто должны стараться сохранять дистанцию ​​и продолжать дезинфицировать руки, поскольку это пандемия», - сказала она информационному агентству AFP.

На этой неделе в Индии проходят несколько других религиозных фестивалей, в том числе Гангасагар в Калькутте, где официальные лица ожидают около 15 000 человек. Мадурай в южном штате Тамил Наду должен пройти карнавал охоты на быков, известный как Джалликатту — южноиндийский аналог испанской корриды.

Читатель может спросить: ну а к чему нам эти заметки про индусские фестивали? А мы просто предлагаем вспомнить, как весной 2020 года «козлами отпущения» сделали индийских таблигов*, которые провели свое собрание в Дели. Там речь не шла даже о десятках тысяч людей, не говоря уж о миллионах, но мусульман совершенно серьезно обвинили в распространении вируса, и даже в убийстве. Ну а теперь миллионы индусов собираются на фестивали (вспомните, сколько людей участвовало в хадже в прошлом году), где социальное дистанцирование физически невозможно. Что на это отвечают индийские функционеры?

«Какой смысл жить со страхом?»

* - запрещены в РФ