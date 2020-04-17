Лидера «Таблиги Джамаат» обвиняют в убийстве

Индия в среду выдвинула обвинения в совершении непреднамеренного убийства Мауляне Сааду Кандехляви, лидеру миссионерской группы Таблиги Джамаат* (точнее, главе одной из фракций джамаат), а также еще шести таблигам, сообщил представитель индийской полиции.

Напомним, что Таблиги Джамаат сейчас попала в заголовки всех индийских новостей, поскольку различные случаи заболевания коронавирусом в Индии связаны с собраниями джамаата.

Индийские СМИ изображают мусульман в целом и эту группу в частности злодеями в битве против COVID-19.

Ранее правительство возбудило дело против Кандехляви за организацию собрания в его штаб-квартире в районе Низамуддин в центре Дели.

Согласно заявлению полиции Дели, к его делу была добавлена ​​статья 304 (непреднамеренное убийство) Уголовного кодекса Индии, так как многие люди, присутствовавшие на религиозном собрании в марте, скончались от этой болезни.

Власти обвиняют Кандехляви в нарушении принципов социального дистанцирования, несмотря на приказы премьер-министра Нарендры Моди о запрете.

В Индии число коронавирусных инфекций по состоянию на четверг составило 12 380, включая 414 смертей.

В самой горячей точке пандемии - Дели - 1080 из 1561 случая были связаны со собранием группы, согласно данным городского правительства в среду.

Администраторы Таблиги Джамаат ранее говорили, что многие из их последователей, которые посетили Низамуддин Марказ в историческом квартале Дели, оказались в затруднительном положении после того, как правительство объявило трехнедельный локдаун, и марказ (центр) вынужден был предоставить им крышу над головой.

Критики индуистско-националистического правительства премьер-министра Нарендры Моди полагают, что Моди пытается сделать из таблигов «козлов отпущения», чтобы переложить на них ответственность за свои собственные промахи.

55-летний Мауляна Саад Кандехляви является правнуком Мухаммада Ильяса Кандехляви, который основал Таблиги Джамаат в 1926 году в сельском районе Меват, на окраине Дели.

С собраниями таблигов также связывают рост числа случаев заболевания в соседнем Пакистане, где джамаат отменил похожее собрание, но лишь в последнюю минуту, когда тысячи людей уже прибыли в центр в городе Лахор.

Собрание, организованное группой в Малайзии, также привело к росту числа случаев заболевания в ряде стран Юго-Восточной Азии.

Согласно последним данным, в Пакистане зарегистрировано 6 505 случаев, что на 520 больше, чем в предыдущий день.

По словам официальных лиц, около 60 процентов случаев в Пакистане были связаны с Таблиги Джамаатом или людьми, совершившими паломничество (умра) в Саудовскую Аравию.

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