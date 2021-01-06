Процесс пошел: началось выявление убийц мусульман

Когда "Голос Ислама" публиковал новости о результатах расследования отравления Алексея Навального, проведенного им и Bellingcat под руководством Христо Грозева (https://golosislama.com/news.php?id=39421), не все читатели понимали, какое отношение они имеют к мусульманам.

На самом деле, уже давно пора понять, что в тоталитарных режимах все новости о политическом терроре и репрессиях касаются всех, и то, что происходит сегодня с одной общественной группой, завтра будет происходить с другой. Однако как оказалось в данном случае, отравление Навального имеет к мусульманам России самое прямое отношение. А именно, прямое отношение к ним имеет команда отравителей Навального, которая, как это следует из данного расследования, уже много лет системно и целенаправленно осуществляет подобные устранения тех, кто неугоден нынешнему режиму.

Христо Грозев выложил таблицу путешествий по России членов химического эскадрона смерти (https://docs.google.com/spreadsheets/d/15sc-1U-M2NF5iwN6aSwgF-6vqCH-BQs6eFPWoWh85VI/edit#gid=1281773408). И обнаружилось, что поездки некоторых из них по времени и локации совпадают с таинственными смертями как минимум двух мусульманских общественных деятелей.

Прежде всего, это дело Тимура Куашева, который был сперва похищен, а затем найден 1 августа 2014 года мертвым со следами укола в Нальчике, чье дело было сперва громогласно взято на особый контроль Следственным Комитетом, а потом позорно закрыто (https://golosislama.com/news.php?id=28722). Как выяснилось, один из "химиков" - Иван Осипов 22 июля 2014 года прилетел в Минеральные воды и покинул их ровно 1 августа 2014 года, то есть, в день, когда был обнаружен труп Тимура Куашева.

24 марта 2015 года в дагестанском Каспийске таинственно умер лезгинский общественник Руслан Магомедрагимов. По официальному заключению - от сердечной недостаточности, но его соратник Альберт Эседов, основываясь на результатах вскрытия, утверждал, что сердце Магомедрагимова не выдержало внешнего вмешательства. И опять выясняется, что несколькими днями ранее - 20 марта в соседнем Владикавказе приземляется тот же самый "химик" Осипов, который обратно вылетает из него в Москву 24 марта, когда яд мог быть уже введен, как он был нанесен на вещи Навального почти за сутки до того, как признаки отравления стали очевидны.

Христо Грозев официально заявил, что его команда выясняет обстоятельства отравления Тимура Куашева, а также оппозиционных политиков Владимира Кара-Мурзы, отравленного, но спасенного, и Никиты Исаева, скоропостижно скончавшегося в поезде "от сердца", после того, как он начал активно критиковать нынешнюю власть. В этой связи хотим напомнить, что когда мы писали о возможности отравления не только указанных политиков, но и столь разных деятелей как певец Децл, священник Всеволод Чаплин и другие, многие крутили пальцем у виска. Однако в свете выяснившихся обстоятельств оснований для смеха сильно поубавилось...

В заключение же хотим отметить, что отравленные мусульманские общественные деятели - это только малая часть тех из них, кто стал жертвой внесудебных расправ. В 2017 году команда "Голоса Ислама" составила список жертв политики государственной исламофобии, в который на тот момент еще не вошли те, кто стали ими в последующие годы (https://golosislama.com/news.php?id=31080). Когда эта работа только начиналась, мало кто надеялся на то, что когда-то придет время выявления их убийц, что является первым шагом к их будущему наказанию. И вот, можно сказать, что этот процесс пошел.