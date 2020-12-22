Пранк года: Навальный поговорил с членом команды отравителей

История, о которой мы писали ровно неделю назад, получила свое безумное продолжение. Теперь это уже похоже не только на голливудский триллер, но и на французские комедии о дурных полицейских. Во всяком случае, в роли российских агентов, которым доверили убрать главного оппозиционера России, можно легко представить Луи де Фюнеса или Пьера Ришара.

А все дело в том, что Алексей Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из предполагаемых участников покушения на него.

По словам Навального, он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, предположительно причастным к отравлению, в том числе Константину Кудрявцеву. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, используемое пранкерами, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Этот номер также использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами.

Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Навальным человек, идентифицированный как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка самолета в Омске и не скорая помощь, оказанная ему врачами: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.

На момент звонка Навальный уже знал, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.

В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал "Михаил", возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаила идентифицировали как Михаила Валерьевича Евдокимова.

Он отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции.

Кудрявцев называет и других возможных участников отравления. В том числе не названного ранее в расследовании Bellingcat Василия Калашникова. По данным The Insider, Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда, в биологических образцах.

Пока что единственной реакцией ФСБ оказалось отрицание. Представители российской спецслужбы утверждают, что весь телефонный разговор был фальсифицирован Навальным с целью опорочить их ведомство.