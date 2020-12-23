Нормализация отношений с Израилем: существует ли "арабский консенсус"?

Рашид Ганнуши, "патриарх тунисского политического ислама", лидер движения "Ан-Нахда" и спикер парламента Туниса подверг резкой критике нормализацию отношений с Израилем, на которую пошли власти Марокко в обмен на признание США его суверенитета в отношении Западной Сахары (https://golosislama.com/news.php?id=39391).

Судя по словам Ганнуши, он был шокирован этим решением, которое назвал "противоречащим арабскому консенсусу" по данному вопросу. Со своей стороны он заверил, что "Тунис не присоединится к этому безумию, которое называют нормализацией", и что в его стране по этому поводу существует как официальный, так и неофициальный консенсус.

Что ж, отрадно, что есть такие страны как Тунис и политики как Ганнуши. Однако не является ли заявление о противоречии нормализации отношений с Израилем некоему "арабскому консенсусу" выдачей желаемого за действительное?

Да, официально в 2020 году о признании Израиля заявили всего 4 арабские страны: ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко. Из них первые это сделали по своей инициативе, а остальные были практически принуждены к этому командой Дональда Трампа, которая больше заботится об израильских интересах, чем об американских, что закономерно, если учесть, что этим в ней занимается зять президента Джаред Кушнер, хасид и сионист.

Однако официальные отношения с Израилем существуют у крупнейшей арабской страны - Египта и маленькой, но достаточно важной Иордании. Неофициально же отношения с Израилем имеют такие ключевые арабские страны как Саудовская Аравия и Катар. Так о каком же "арабском консенсусе" тогда говорит уважаемый "патриарх тунисского политического ислама"?

На этом фоне не приходится удивляться попыткам нормализации отношений Израиля и Турции, которую мы недавно прогнозировали (https://golosislama.com/news.php?id=39376). О том, что такие переговоры на днях сообщил советник президента Турции по иностранным делам Месут Касин. "Если Израиль сделает один шаг, Турция может сделать два шага", - прокомментировал он их ход.

Значит ли это, что неофициальная или официальная нормализация отношений с Израилем автоматически означает согласие с его политикой присовения себе Иерусалима, строительства еврейских поселений на палестинских землях и т.д.? Нет - многие страны, идущие на эту нормализацию официально как Марокко, неофициально как Саудовская Аравия или уже имеющие отношения с Израилем как Египет и Иордания, подчеркивают, что выступают за независимое Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме и деоккупацию его земель, в том числе от незаконных еврейских поселений.

Кроме того, вчера в Израиле распалась правящая коалиция, на которую опирался проводящий свою агрессивную политику Беньямин Нетаньяху. Так что, в наступающем 2021 году ему скорее всего придется снова бороться за власть на внеочередных выборах. И не факт, что на этот раз это будет успешно, учитывая, что и предыдущие выборы он с трудом выигрывал по итогам создания парламентско-правительственных коалиций. Теперь же, когда в Белом доме вместо Дональда Трампа и Джареда Кушнера окажется Джо Байден, Нетаньяху может столкнуться с куда менее благожелательным отношением со стороны главного союзника-покровителя Израиля.

Так что, не исключено, что новой израильской власти в отношениях с Арабским миром придется выбрать более компромиссную линию поведения. А вот сумеет ли этим воспользоваться Арабский мир, чтобы добиться от Израиля каких-то уступок от Израиля в отношении Палестины - это вопрос. Впрочем, существует ли сам этот Арабский мир как политическое, а не просто культурно-языковое явление? Или мы уже давно имеем дело с реальностью, в которой за декларациями о нем каждая арабская страна ведет политику в своих интересах?

Вот с этого и нужно начинать обсуждение вопроса - существует ли "арабский консенсус" в отношении проблемы Израиля и Палестины или нет...