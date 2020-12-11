Западная Сахара в обмен на дружбу с Израилем

Уходящий американский президент Дональд Трамп вчера добавил еще одну арабскую страну к списку государств, готовых нормализовать отношения с Израилем. В четверг Израиль и Марокко договорились о нормализации отношений в рамках соглашения, заключенного при посредничестве США, что сделало Марокко четвертой арабской страной, установившей отношения с Израилем за последние четыре месяца.

В рамках соглашения президент США Дональд Трамп согласился признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой, где десятилетиями продолжается территориальный спор между Марокко и Фроном ПОЛИСАРИО, который стремится к созданию независимого государства (Сахарской Арабской Демократической Республики).

Трамп скрепил соглашение в четверг телефонным разговором с королем Марокко Мухаммадом VI.

Признание марокканского суверенитета над Западной Сахаров безусловно является большим успехом Рабата. При этом надо понимать, что отношения Марокко с Израилем и так были довольно близкими. Несмотря на то, что Марокко не признал официально государство Израиль, и даже формально находился в состоянии войны с Израилем с 1948 года, оба государства давно уже сотрудничают. Считается, что израильские военные советники участвовали в реорганизации Королевской армии Марокко, когда вспыхнул конфликт в Западной Сахаре. К тому же Марокко остается едва ли не единственной арабской страной с довольно значительным еврейским меньшинством (сегодня такой страной еще становится ОАЭ, но это уже другая история).

Разумеется, в Марокко остаются очень сильными пропалестинские настроения (которые и мешали полной нормализации все это время), причем на самом высоком уровне - «Братья-мусульмане»* (Партия справедливости и развития) доминируют в правительстве Марокко, главой которого с 2017 года также является генеральный секретарь ПСР Саадедин Османи. Сейчас остается под вопросом, как поддержат это решение правительство и парламент, где продолжает доминировать ПСР.

Скорее всего, ПСР поддержит короля, тем более, что по мнению большинства наблюдателей нормализация отношений между Марокко и Израилем вряд ли примет такой же взрывной и быстрый характер, как это было в случае с ОАЭ. Скорее всего марокканская нормализация будет более постепенным процессом.

Сам Мухаммад IV в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом уже поспешил заверить, что его позиция и позиция Марокко по палестинскому делу остается неизменной.

Он подчеркнул в разговоре с палестинским лидером, что Марокко воспринимает проблемы Палестины как собственные, что он поддерживает решение о создании двух государств, живущих бок о бок в мире и безопасности. Король сказал, что переговоры между палестинской и израильской сторонами остаются единственным способом достичь окончательного, прочного и всеобъемлющего урегулирования этого конфликта. Он также подчеркнул необходимость защиты исламского характера Иерусалима и святости мечети Аль-Акса.

В целом, решение Трампа признать марокканский суверенитет над Западной Сахарой кажется более неожиданным и важным шагом, чем нормализация и без того имевшихся отношений Марокко и Израиля. Трамп сообщил, что план Марокко по автономии Западной Сахары является единственным реалистичным путем решения конфликта.

«Соединенные Штаты считают, что независимое государство Сахара - нереалистичный вариант для разрешения конфликта, и что подлинная автономия под суверенитетом Марокко - единственное возможное решение», - говорится в заявлении. «Мы настоятельно призываем стороны незамедлительно приступить к обсуждениям, используя план автономии Марокко в качестве единственной основы для переговоров о взаимоприемлемом решении».

Он также сказал, что США откроют свое консульство в Дахле, на территории Западной Сахары.

Примечательно, что Трамп сослался еще и на исторический факт — Марокко стало первым государством, которое признало молодые США в 1777 году.

Впрочем, похоже, что в комплекте к признанию и американскому консульству идет еще и продажа по меньшей мере четырех американских БПЛА MQ-9B SeaGuardian. Эти дроны производства General Atomics имеют дальность действия 6000 морских миль (11 100 км) и могут обследовать огромные участки моря и пустыни. Источники сообщают, что администрация США близка к заключению сделки, хотя ранее их продавали только близким союзникам США, список которых короткий — страны НАТО, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Израиль. Этой осенью к ним добавились еще Тайвань и ОАЭ, и вот-вот добавится Марокко.