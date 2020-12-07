Саудовские либералы предлагают перенести Аль-Аксу

Саудовская Аравия официально не присоединилась к т.н. "Авраамическим соглашениям", подписанным 13 августа 2020 года в присутствии и по инициативе Дональда Трампа лидерами Израиля, ОАЭ и Бахрейна в американском Белом доме. Более того, саудовский король Салман бин Абдулазиз и другие официальные лица королества и до, и после этого не раз заявляли, что продолжают поддерживать палестинцев в их борьбе за независимое государство со столицей в (восточном) Иерусалиме и деоккупацию его международно признанных земель (от т.н. еврейских поселений).

Однако не секрет, что в Саудии и ее высокопоставленных кругах есть идейные и влиятельные сторонники полной нормализации отношений с Израилем и проведения в отношении него той политики, которую сегодня проводит нынешнее руководство ОАЭ, то есть, политики абсолютного карт-бланша Израилю и т.н. еврейским поселенцам на все их действия в отношении Палестины и такого же абсолютного отмежевания от последней.

В исламском мире есть те, кто предлагают разграничивать между национальной борьбой палестинского народа и общеисламскими интересами, связанными прежде всего с сохранностью Аль-Аксы как мусульманской святыни, доступом к ней мусульман и ее защитой от посягательств иудейских мессианских фанатиков, желающих построить на ее месте "Третий Храм". Умеренным сионистам, которые не разделяют устремлений этих фанатиков, такая позиция на руку, так как до сих пор Израиль обеспечивал сохранность Аль-Аксы, признавая в качестве ее попечителя королевство Иорданию.

Однако просионистские саудовские либералы решили пойти дальше и не так давно опубликовали в одном из своих рупоров статью, из которой следует, что и об Аль-Аксе мусульманам особо волноваться не надо, потому что это... не Аль-Акса. Об этом говорится в статье Усамы Йемани (на фото) "Где находится мечеть Аль-Акса?", опубликованной в саудовской газете Okaz. В ней этот "историко-географический революционер" утверждает, что настоящая Аль-Акса, то есть, мечеть первой кыблы уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, находилась в 30 километрах от Мекки, в Джуаране, а приписывание ее Иерусалиму было новшеством Омейядов, которые построили там свою мечеть.

Собственно, это уже классический шулерский ход сторонников нормализации сионистской оккупации. Напомним, что таким образом в рамках т.н. "сделки века" Трампа и Нетаньяху решили поступить и с будущим Палестинским государством, и с его столицей. Номинально не отрицая их, под видом первого предлагается создать раскроенный и полностью контролируемый сионистами бантустан, а его столицу под видом Иерусалима создать в деревне Абу Дис в его предместьях (https://golosislama.com/news.php?id=37983). Но саудовские либералы решили пойти еще дальше - собираясь оккупировать палестинские земли, до сих пор более-менее вменяемые сионисты все-таки боялись посягать на Аль-Аксу, понимая, какую ценность она представляет для всей Уммы. И вот, саудовские либералы подводят идеологическую базу под отказ Уммы от этой ценности, который позволил бы сионистам закрыть и этот вопрос и развязал бы им руки вплоть до воплощения самых смелых желаний иудейских мессианистов.

Но почему мы говорим не о конкретном авторе, а о саудовских либералах? Дело в том, что эта газета Okaz является не каким-то малотиражным листком, а одним из наиболее массовых в Саудовской Аравии СМИ и одним из двух наряду с газетой Al-Watan признанных рупоров саудовских либералов, которым предположительно покровительствует предыдущий крон-принц Найеф.

Показательно, в чем заключается этот саудовский либерализм. Нет, не в борьбе за политические свободы и поддержке оппозиции - напротив, журналисты Okaz отрицали вину саудовских властей в убийстве Джамаля Хашоги, возлагая ее на неизвестных радикалов, которые де таким образом хотели их опорочить. А бывший сотрудник этого СМИ Хусейн Шобокши, призвавший к политической либерализации королевства, был уволен из него и включен в черные списки подобно Хашоги. Либерализм этой газеты заключается в поддержке феминизма, "сексуальных свобод", включая нормализацию гомосексуализма, и нападках на "исламистов" внутри королевства и за его пределами.

Частью этой саудовской либеральной повестки является яростная палестинофобия и такой же яростный просионизм. Забавно, что в последнем саудовские либералы, как и их эмиратские единомышленники демонстрируют колониальность и неполноценность своего мышления по сравнению с западными либералами, которые уже давно осуждают воинствующий сионизм как разновидность неофашизма. Да что там говорить - примерно так же к нему относятся и сами израильские либералы, выступающие за мирное решение палестинской проблемы на компромиссной основе, включающей в себя отказ от оккупации Палестины, признание Восточного Иерусалима ее столицей и безусловную сохранность Аль-Аксы как мусульманской святыни.

Но в то время как многие западные и израильские либералы выступают за учет интересов мусульман, их саудовские и эмиратские коллеги готовы полностью от них отказаться, солидаризируясь с самыми крайними израильскими неофашистами и фундаменталистами.

Что тут сказать - очевидно, что господство в саудовском истеблишменте подобных настроений несовместимо с возможностью воссоединения королевства с мейнстримом исламского мира, которое обсуждается в последнее время (https://golosislama.com/news.php?id=39350). Они либо будут полностью маргинализированы в его общественном мнении, чтобы не возникало никаких сомнений в том, что они не поддерживаются руководством королевства, либо окончательно превратят его в брата-близнеца ОАЭ в его нынешнем виде.