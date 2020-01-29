Ничтожная сделка Трампа и Нетаньяху

Вряд ли можно сказать, что наконец таки обнародованную вчера "Сделку века" готовили полные идиоты. Но определенно можно сказать, что не только ее содержание, но и само ее название расчитаны только на идиотов.

Ведь любой человек, изучавший хотя бы азы юриспруденции на уровне даже старших классов школы, знает, что сделка по определению предполагает соглашение двух и более сторон - тех, на кого она расчитана.

В случае же с т.н. "Сделкой века", расчитанной на ее принятие израильтянами и палестинцами, с самого начала было известно, что последние ее категорически отвергают. А сделка, заключенная одной стороной за другую сторону и без ее согласия (тем более при ее явном несогласии), согласно тем же азам юриспруденции является не заключенной или ничтожной, то есть, изначально не имеющей юридической силы.

То есть, команда Трампа и Нетаньяху изначально подготовили ничтожную сделку - это главное, что нужно знать об оглашенном вчера проекте.

Ну, а что на счет его содержания? В принципе, в нем нет ничего такого, что уже не было бы известно из многочисленных утечек, произошедших за прошлый год.

Главное, что надо понимать, что как название его формы ("сделка") не соответствует его содержанию (одностороннего произвола), так позиционирование его содержания инициаторами сделки не соответствует его реальному смыслу. Это касается деклараций о том, что "сделка века" основана на "решении двух государств", согласно которому и евреи, и палестинцы в итоге должны обрести два суверенных государства. В реальности же план Трампа-Нетаньяху, как уместнее называть эту псевдо-сделку, представляет собой отрицание "решения двух государств", как оно понимается международным сообществом.

И не только потому, что вместо границ 1967 года, которые предусмотрены решением двух государств для независимой Палестины, план Трампа-Нетаньяху оставляет за ней куцый анклав, лишенный как реального выхода в море, так и границ с Иорданией.

Самое главное, что даже эта куцая, обкромсанная со всех сторон территория, согласно плану не должна иметь реального государственного суверенитета. А именно:

- она не может иметь армию;

- она не контролирует свое воздушное пространство;

- она не имеет своего выхода в открытое море, будучи запертой в акватории прибрежной полосы;

- она не может вступать в международные союзы;

- она будет обязана принять то политическое и экономическое устройство, которое ей навяжут авторы плана, и даже его образовательные программы должны будут находиться под их контролем.

(На фото - карта "независимой Палестины" по Трампу-Нетаньяху)

Впридачу к тому, его власти должны будут полностью разоружить организации ХАМАС и Исламский джихад, отказаться от поддержки семей героев освободительной борьбы, отказаться от требования возвращения палестинских беженцев и ликвидации незаконных еврейских поселений и признать полный суверенитет Израиля над Иерусалимом.

Что касается последнего, то декларация разработчиков этого плана о том, что столицей независимой Палестины, согласно ему, будет восточный Иерусалим, так же не соответствует действительности, как и в предыдущих двух пунктах. Реальной столицей Палестинского анклава, соглассно плану Трампа-Нетаньяху, должна стать деревня Абу Дис, находящаяся за стеной от Иерусалима, называемая "восточным Иерусалимом" исключительно, чтобы "подсластить пилюлю" палестинцам.

Итак, не сделка, не решение двух государств, не независимая Палестина и не с восточным Иерусалимом как столицей - такова реальная сущность плана Трампа-Нетаньяху, которые противопоставляется реальному решению двух государств, предполагающему создание реально независимой Палестины, с восточной частью Иерусалима как ее столицей, с возвращением палестинских беженцев и с ликвидацией незаконных еврейских послелений. То есть, все то, что является консенсусом большей части международного сообщества и что номинально признавалось предыдущими администрациями США.

За отказ от всего этого палестинцам предлагаются призрачные 50 миллиардов долларов инвестиций, которые опять же будут произвольно выделяться и распределяться американцами и изральтянами уже после того, как они откажутся от всего, чем жили и продолжают жить поколения их сынов и дочерей.

Разумеется, при всех разногласиях между собой, ни одна фракция палестинского национального движения на такое моральное и политическое самоубийство никогда не пойдет. Не признала этот план ни одна арабская страна, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, на поддержку которых он был расчитан. Зато неожиданно - на фоне его категорического осуждения вроде бы союзной ему Турцией "ценить усилия США по урегулированию арабо-израильского конфликта" призвал Катар, что иллюстрирует наши выводы о двойственном характере политики этой страны в регионе (https://golosislama.com/news.php?id=37909).

Впрочем, сама по себе такая формулировка не выходит за рамки дипломатического политеса, который в случае с Катаром уравновешивается его давней поддержкой палестинского дела, включая и финансовую поддержку Сектору Газа. Куда более значима в этом смысле будет политика Египта, который пока тоже ограничился тем, что призвал "соответствующие стороны тщательно изучить точку зрения Соединенных Штатов на достижение мира".

По большому счету, именно Египет может быть заинтересован в реализации нового плана, по крайней мере, в части Сектора Газа, что позволило бы ему взять его под свой контроль. И тут следует внимательно следить за такой фигурой как Мохаммед Дахлян (https://golosislama.com/news.php?id=32383), о котором давно ничего не слышно, но который остается в качестве козыря в рукаве у режима Сиси и может быть введен в игру в удобный момент.

Впрочем, что бы ни произошло с Сектором Газа, держателем основного пакета акций палестинского дела является Западный берег. А в нем ни одна из реальных сил ничтожной "сделки" Трампа не признает. Что означает, что, с одной стороны, Израиль пока будет реализовывать ее в одностороннем порядке, расширяя оккупацию и колонизацию, с другой стороны, этим он будет делигитимизировать само Еврейское государство, лишая его такой почвы под ногами как международное право и поддержка международного сообщества и закладывая тем самым под него мину на будущее.