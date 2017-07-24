Анализ: Аль-Акса и Большая игра вокруг Палестины

(На фото - демонстрация сторонников Дахлана в Газе)

События, разворачивающиеся вокруг Аль-Аксы, не могут оставлять мусульман безучастными и породили в Исламском мире очередную бурю праведного гнева. Однако не менее важно за эмоциями сохранять способность к рациональному анализу и видеть реальные причины происходящего.

Дело в том, что вспышке насилия в Иерусалиме предшествовала целая цепочка далеко идущих по своим политическим последствиям событий. Но чтобы понять их суть, нужно будет вспомнить историю последних нескольких лет.

Конфронтация с Ираном в Сирии не только отвлекла внимание суннитского мира от проблемы Палестины, но и заставила его иначе взглянуть на проблему конфронтации с Израилем. Причина этого заключается в том, что сила, которая паразитировала на этой конфронтации десятилетиями с целью закрепления за собой роли "лидера Исламского мира" - Иран и его союзники - оказалась для суннитов куда более кровавым и опасным врагом, чем Израиль.

Иран, конечно, не собирался и не мог уничтожить Израиль, как он это декларирует, но сама военная конфронтация с ним через его прокси в виде ливанской "Хезболы", помогала ему фактически держать под своим политическим контролем палестинское вооруженное сопротивление. То есть, палестинцы в этой роли фактически оказывались заложниками и инструментом иранской игры.

С началом войны в Сирии пришло время с этим покончить, и надо отдать должное политическому руководству ХАМАС, которому в этом пришлось столкнуться с оппозицией своего вооруженного крыла, оно предпочло общесуннитскую солидарность союзу с Ираном. Да, конечно, Ирану продолжают отпускаться комплименты за его существенно снизившуюся помощь, но практически важно то, что вопреки давлению проиранских элементов ХАМАС не только не поддержал Асада и ливанскую "Хезболу" и не присоединился к их войне против суннитского сопротивления Сирии, но фактически сочувствовал именно последнему.

В этом развороте от Ирана ХАМАС сумел опереться на поддержку как Турции, так и Катара, которые за последние годы превратились в основных его спонсоров. Больше того, эти две страны способствовали отходу ХАМАСа от экстремистского имиджа и прежних установок, заданных проиранской политикой, в сторону готовности как к диалогу с Палестинской администрацией Махмуда Аббаса, так и политическому диалогу и решению проблемы Палестины с Израилем объединенным палестинским правительством.

И тут важно подчеркнуть, что основой такого решения и Турцией с Катаром, и Палестинской администрацией виделось и видится международно признанная формула создания и сосуществования двух государств - еврейского и палестинского, столицей которого должен стать восточный Иерусалим.

Турция и Катар предприняли немало усилий для достижения подобного компромисса с Израилем, учитывая необходимость сдерживания суннитским миром экспансионистского шиитского проекта. В ряду этих мер можно перечислить и восстановление отношений между Турцией и Израилем, и перенос политического офиса ХАМАС в Доху с принятием новой программы движения, позволяющей вести переговоры с Палестинской администрацией и Израилем.

Однако на все это сионисты ответили массированной политической атакой... на Катар с Турцией, протянувшие Израилю руку. Вместо этого эти руки после визита Трампа и его иудейского зятя Кушнера в Саудовскую Аравию стали пытаться выкручивать с помощью арабских монархий, потребовав от Катара, среди прочего, прекратить поддержку ХАМАС и закрыть у себя его офис.

Параллельно с этим, как стало известно, Израиль черех хунту Сиси начал далеко идущую игру в отношении Сектора Газа, о чем мы писали ранее. Ее суть заключается в том, чтобы привести в нем к власти вместо ХАМАС своего давнего крота - Мохаммеда Дахлана, разоблаченного палестинцами и нашедшего убежище в Египте.

Причем, на днях "Аль-Джазира", которую так не любят за подобные разоблачения, сообщила о новых подробностях этих переговоров. По словам ее источников, сионисты предлагают ХАМАСу в случае передачи власти Дахляну создать новое государственное образование - Газы и Синая. Часть последнего, по имеющейся информации, в его пользу готова уступить хунта Сиси, во-первых, за отступные (они предположительно будут оплачены саудитами и эмиратцами), во-вторых, на условиях того, что силы ХАМАС возьмут на себя зачистку Синая от ИГИЛ*.

То есть, предыдущие действия Израиля через США и арабские монархии в отношении ХАМАСа были призваны заставить его отказаться от роли палестинского национального движения и согласиться на роль частной армии Дахлана.

Если использовать библейские аналогии, палестинцам таким образом предлагается за "чечевичную похлебку" в виде инвестиций в "синайский проект" отказаться от "первородства" в виде права на создание независимой Палестины. Если на фактическое растворения в Египте согласится Газа, потом таким же образом можно будеть растворить Западный берег в Иордании, и все, на этом палестинская проблема будет для Израиля снята вместе с претензиями об оккупации палестинских земель.

Показательно, что в конце прошлой недели, в то время, как в Иерусалиме фактически разгоралась новая интифада, в Газе прошла первая открытая демонстрация сторонников Дахлана (на фото). Само собой, любой, кто понимает политические реалии в Секторе Газа, не может не понимать, что подобное могло быть возможно только с согласия ХАМАС... И, как сообщает "Аль-Джазира", это согласие было получено на сепаратных переговорах в Каире между представителями Египта, Израиля и ХАМАС.

На этом фоне, как ни странно, в роли палестинских "ястребов" оказалась обычно умеренная Палестинская администрация Махмуда Аббаса. В то время, как ХАМАС, если верить "Аль-Джазире", ведет переговоры с Израилем, Аббас заявил о прекращении контактов с последним из-за событий в Аль-Аксе.

Учитывая все сказанное, на наш взгляд, новый виток конфронтации вокруг Аль-Аксы является своеобразной контратакой палестинского сопротивления и его спонсоров, призванной, в том числе, сорвать сепаратную сделку с Газой и Египтом. Что касается самой этой сделки, то надо понимать, что предложенная в обмен на снятие с повестки дня признания независимости Палестины, она является ничем иным, как "разводкой". Ведь сионисты пытаются любой ценой не допустить международного признания границ Палестины, после чего их уже будет крайне сложно снова и снова сдвигать в одностороннем порядке, создавая еврейские поселения, блокируя транспортные коммуникации и т.п. В то время как предлагаемое непризнанное государство Газы и Синая будет существовать "на птичьих правах" и в любой момент может быть ликвидировано юридическими собственниками его территории - Египтом, с одной стороны, и тем же Израилем, с другой.

На этом фоне мобилизация палестинцев и всех мусульман вокруг совместной борьбы за Аль-Аксу является одним из возможных способов сорвать такие планы и объединить палестинцев на платформе борьбы за создание международно признанного, независимого палестинского государства. Столицей которого должен стать Восточный Иерусалим.

И ХАМАСу, который создал свой моральный капитал на борьбе за Аль-Аксу, будет крайне сложно отказаться от нее и вместо этого отправиться воевать за интересы Сиси на территории Египта.