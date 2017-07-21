В Палестине разгорается новая интифада

После пятничных молитв среди палестинцев сегодня начались уличные выступления, которые если еще и не являются полноценной, новой интифадой, то имеют все шансы в нее перерасти.

Причиной являются провокационные действия сионистких властей вокруг исламской святыни Аль-Аксы, в которую оккупанты сегодня запретили доступ мужчинам младше 50 лет. На прошлой неделе они и вовсе запретили проведения пятничной молитвы в Аль Аксе впервые за много десятков лет.

В ходе вспыхнувших массовых выступлений сионистами в Восточном Иерусалиме сегодня был убил еще один 18-летний палестинец. Оккупанты активно применяют газ и резиновые пули для подавления выступлений мусульман.

Вчера движение исламского сопротивления ХАМАС заявило о начале полной мобилизации для защиты Аль-Аксы. Митинги в поддержку палестинцев прошли сегодня во многих местах Исламского мира.

В частности, массовый митинг идет в Стамбуле, а премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил власти Израиля в провоцировании своими действиями напряженности.