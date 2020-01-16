Какую игру Катар ведет в Иракском Курдистане?

В столице Иракского Курдистана состоялась весьма интригующая встреча - с его руководством в лице главы автономной администрации Нечирваном Барзани и премьер-министром Масруром Барзани встретился министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани.

Журналистами сообщили, что стороны обсуждали в основном проблему борьбы с ИГ* (ох уж этот вечно актуальный ИГ) и поддержания региональной безопасности. Но что они на самом деле обсуждали, мы вряд ли узнаем, т.к. встреча прошла за закрытыми дверями.

Что же позволяет предположить, что на этой встрече обсуждались отнюдь не только проблемы борьбы с ИГ, которая вряд ли требует визита министра иностранных дел Катара в иракский Курдистан? Такие предположения позволяет делать то, кто и когда ее инициировал.

Как мы уже писали, Ирак сейчас находится на развилке - окончательно присоединиться к Ирану и его шиитской оси на конфессиональной основе в противостоянии государствам региона или строить самостоятельное государство на общенациональной основе, дистанцируясь как от Тегерана, так и от Вашингтона (https://golosislama.com/news.php?id=37876).

Причем же тут Катар? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, надо вспомнить, какую роль он играет в региональной политике, и связать это с визитом на фоне обострения американо-иранских отношений к иракским курдам.

Вообще, почему иракские курды в складывающихся раскладах могут снова выйти на первый план? В свое время, когда руководство Иракского Курдистана собиралось провести референдум о провозглашении независимости от Ирака, этому дружно воспрепятствовали и арабские страны региона, и Иран, и Турция, и США с Евросоюзом.

То есть, фактически Ирак после разгрома ИГ не то, что удержали от распада, а собрали по кусочкам. Но это явно делалось не для того, чтобы он достался как трофей Ирану, а скорее из соображений поддержания стабильности в регионе и международного порядка, предусматривающего сохранность государственных границ.

Однако после того, как значительная часть руководства Ирака во время недавних событий солидаризировалась с Ираном против США, в политическом классе и экспертном сообществе последних раздались голоса, что пришло время пересмотреть свое отношение к независимости Иракского Курдистана. И вот, вскоре после этого в Иракский Курдистан приезжает представитель Катара, с которым проходит встреча за закрытыми дверями.

Но почему именно Катар? Это-то и интересно, потому что данная страна играет очень двойственную роль, в том числе, в отношениях с США и Ираном.

С одной стороны, страны, позиционирующие себя как однозначных врагов Ирана и союзников США, начиная с Катаром конфронтацию, предъявляли ему обвинение в том числе в том, что он поддерживает отношения с Ираном, и требовали их разорвать.

С другой стороны, не надо забывать, что руководство Катара так же, как саудиты и эмиратцы, взаимодействует с американским истеблишментом, включая его антииранские и сионистские круги (https://golosislama.com/news.php?id=33778).

С этой точки зрения, нельзя исключать, что Катар пытается прощупать почву для расконсервации иракско-курдской темы на случай продолжения американо-иранской эскалации. Но, с другой стороны, учитывая лавирование Дохи между Вашингтоном и Тегераном, вряд ли Катар займет однозначно враждебную позицию по отношению к Ираку, а значит и Ирану. Если только не получит очень выгодное предложение и очень надежные гарантии такой игры...

"Голос Ислама" продолжит отслеживать это направление региональной политики, рассматривая его в конктексте не только американо-иранских отношений, но и потенциальной трансформации Ирака и самого Ирана...

* - запрещено в РФ