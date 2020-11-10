Карабахский конфликт: что случилось этой ночью?

Война судя по всему завершена, как мы уже говорили в нашей сегодняшней статье, и завершена она в пользу Азербайджана. Для Азербайджана эта победа стала настоящим возрождением из пепла. Впрочем, не будем преуменьшать значение победы. Это ведь еще и первый военно-политический успех страны тюркского мира за последние более сотни лет, если не считать Турцию. Давно ли мы видели, чтобы тюркская страна отвоевывала города и расширяла свою экспансию, а не наоборот, сжималась? В последние наверное два столетия мы видели лишь постоянное отступление. Конечно была Турция (без нее и сейчас не обошлось), но она выглядела всегда исключением, которое подтверждает правило. И вот все изменилось осенью 2020 года.

На самом деле, таких успехов давно не было не только у азербайджанских тюрков, но и у мусульман в целом, так что это лишний повод от имени «Голоса Ислама» поздравить наших мусульманских читателей.

И все же, что случилось в ночь на 10 ноября? Если совсем коротко, это признанная капитуляция Армении и принятие тех самых пунктов соглашения, о которых мы писали вчера, ссылаясь на инсайт турецкого журналиста Рагыпа Сойлу.

Еще распространялись слухи о том, что Шуша взята не окончательна и там продолжаются тяжелые бои, когда вчера вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал пост на странице в Facebook, который начинался со следующих слов:

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также оно основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни».

Пашинян признал, что это далеко не победа, но постарался успокоить армян, сообщив, что это и «не поражение». Кстати, вот слова Пашиняна, с которыми даже мы согласимся: «Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого». Это действительно было бы полезно для всего армянского народа.

Чуть позже соглашение было подтверждено Баку и Москвой.

«Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель путем согласования важных позиций, которое заняло не один час, и в общем-то не один день. Мы вышли на то урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию.» - заявил Ильхам Алиев, согласно сообщению, опубликованному на сайте президента Азербайджана.

Он также добавил:

«Хотел бы также выразить благодарность сегодня Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона.»

Российский президент Владимир Путин сообщил:

«Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.»

Соглашение было подписано по видеосвязи Путиным и Алиевым, но, что характерно, Пашинян при этом отсутствовал. Появились даже слухи о том, что он отказывается подписывать соглашение. В первые же минуты после заявление армянского премьера в Ереване начались народные волнения. На улицы города вышли сотни протестующих, которые собрались у здания правительства Армении и прорвались внутрь сквозь кордон охраны, разбивая окна и громя внутренние помещения. Протестующие выкрикивали ругательства в адрес премьер-министра, после чего направились в сторону его особняка. Телеграм-каналы призывали жителей Еревана выходить на улицы города. По словам Пашиняна, из его резиденции украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи. Кроме того, протестующие сильно избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

На фоне этих событий появились также слухи, что Пашинян вообще сбежал их страны либо скрывается в иностранном посольстве (возможно Франции). Как бы то ни было, он вышел в прямой эфир у себя в фейсбуке и заявил, что у него не было другого выхода, кроме как подписать мир. Интересно, что по словам Пашиняна, он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе после неоднократных просьб армянских военных, когда другой альтернативы уже не существовало.

«Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы.»

Это сильно контрастирует с воплем армянских диванных войск, которые потерялись в реальности и винят во всем «трусливого» Пашиняна (у которого жена и сын на фронте). Армянская армия видимо трезво оценивает свои силы и понимает, что противостоять азербайджанцам она не способна.

О том же заявил и глава т. н. Арцаха, Араик Аратунян. Он признал, что Шуша была потеряна армянами еще 7 ноября, как раз когда армянские пропагандисты продолжали с пеной у рта кричать, что дескать азербайджанцев отбросили и победа не за горами. Он также подтвердил тяжелые потери в районе Мартуни, и по его словам, полная потеря НКР была лишь делом времени. Интересно, что в своем твитте он отметил, что армия была сильно истощена Ковидом. Учитывая, что значительную часть сепаратистского ополчения в НКР составляют пожилые люди, это должно быть огромной проблемой.

Итак, на каких же условиях закончилась война? В принципе почти все они упомянуты в процитированных словах Путина. Мы приведем полностью текст соглашения, опубликованный Кремлем:

"Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем: 1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. 2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года. 3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. 4. Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. 5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договорённостей развёртывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. 6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. 7. Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. 9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

На что обращает внимание текст соглашения, это на отсутствие Турции, вопреки инсайту Рагыпа Сойлу и популярным сравнениям с Идлибской ситуацией. Анкара не подписывала соглашения в качестве гаранта и турецкие миротворцы не будут расположены в регионе. Хотя Алиев на словах упомянул про турецких миротворцев, судя по всему турки будут лишь участвовать в работе центра по контролю за прекращением огня, упомянутого в пункте 5. Но на местах будут лишь российские солдаты, причем по некоторым данным, российские миротворцы ночью 10 ноября уже вошли в Карабах. В Минобороны РФ сообщили утром 10 ноября, что только направили в Карабах десять самолетов с миротворцами. Всего в зоне нагорно-карабахского конфликта будут находиться 1960 российских военных.

Несмотря на явное отсутствие турок, территориальные приобретения Баку в Анкаре рассматривают как одновременно свой успех. Турецкие власти уже поздравили народ Азербайджана и заявили о готовности добиваться полной территориальной целостности своего союзника. Как сказал спикер турецкого президента Ибрагим Калын:

«Карабах теперь свободен. Карабах - это Азербайджан. Турция останется на стороне Азербайджана как на поле боя, так и за переговорным столом».