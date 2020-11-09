Карабах: Ильхам Алиев заявил о взятии Шуши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана освободили Шушу от армянской оккупации. Напомним, что Шуша обладает критически важным стратегическим значением, и ее взятие практически означает окружение армянской группировки в Нагорном Карабахе. Кроме того, она обладает символическим значением как древняя столица Карбахского ханства.

В самом Азербайджане прошло празднование освобождение Шуши. Со взятием города Баку поздравили и официальные лица Анкары.

В тоже время многочисленные источники из региона сообщают, что в Шуше продолжаются жестокие бои.

Сегодня же Алиев сообщил об освобождении еще 23 населенных пунктов. Согласно сообщению, от армянской оккупации освобождены 6 сел Физулинского, 4 села Ходжалинского, 5 сел Ходжавендского, 3 - Джебраильского, по два села в Губадлинском и Зангиланском районах республики.

Президент также обнародовал названия освобожденных населенных пунктов:

«Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагарда, Сеид Махмудлу, Алескерли - Физулинского, Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг - Ходжалинского, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых - Ходжавендского, Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик - Джебраильского, Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик - Губадлинского, Кечикли, Ордекли - Зангиланского районов.

Да здравствует азербайджанская армия!

Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации.»

Между тем, турецкие источники сообщают, что Азербайджан и Армения близки к поразительно содержательному соглашению о прекращении огня.

Соглашение должно обязать Армению уступить значительную часть территории, разместив в этом районе турецкую и российскую миротворческие миссии.

Колумнист Middle East Eye Рагып Сойлу, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что быстрое продвижение азербайджанских войск на местах подтолкнуло Армению к рассмотрению российского посреднического плана, поддерживаемого Турцией.

Источники сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин в субботу во время телефонного разговора достигли договоренности по элементам соглашения.

Детали соглашения позже обсудили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров в последующем телефонном разговоре.

Согласно проекту соглашения, Армения должна немедленно покинуть пять из семи оккупированных районов, окружающих Нагорный Карабах, как только обе стороны согласятся с условиями перемирия.

Кроме того, Ереван должен выйти из оставшихся двух районов в течение 15 дней. Проект соглашения не требует, чтобы Баку покинул недавно захваченные территории, но останавливает наступление Азербайджана.

Обе стороны, возможно, согласятся на создание двух коридоров.

Одна дорога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, изначально обеспечивала доступ Еревана в регион. В свою очередь, Армения позволит создать второй коридор, который соединит азербайджанскую территорию Нахчывана с Баку.

Затем турецкие и российские миротворческие силы будут развернуты для соблюдения режима прекращения огня.

«Правительство Азербайджана не желает быстро захватывать Ханкенди [Степанакерт по-армянски] и вызвать жертвы среди гражданского населения», - сказал один из турецких источников.

«Эта сделка останавливает возможный гуманитарный кризис при соблюдении законных требований Азербайджана в отношении территории».

Напомним, что все это пока что детали всего лишь черновика соглашения. Каким будет окончательный вариант соглашения и будет ли оно принято вообще, пока неизвестно. Три других попытки прекращения огня с сентября потерпели неудачу.

В то же время ни одна из предыдущих сделок напрямую не включала Турцию в качестве гаранта.