Франция против французских мусульман

По меньшей мере 73 мечети и исламские частные школы по всей Франции были закрыты властями с января в попытке бороться с «экстремистским исламом», заявил во вторник министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Во время пресс-конференции министр подтвердил, что в прошлом месяце были закрыты мечеть и частная школа в районе Эро на юге Франции, а также «организация» и девять магазинов в других регионах.

Министр также призвал к высылке из Франции сотен иностранных граждан.

«Мы должны изгнать с территории Франции 231 иностранца, который проживает здесь нелегально и преследуется по обвинению в экстремизме, в том числе 180 человек, которые находятся в тюрьме», - сказал он.

Этот шаг происходит на фоне обострения напряженности между Францией и ее мусульманским сообществом.

Не так давно президент Франции Эммануэль Макрон назвал ислам религией, «переживающей кризис» во всем мире, и заявил, что в декабре правительство представит законопроект об усилении закона 1905 года, который официально разделил церковь и государство во Франции.

Он объявил о более строгом правительственном надзоре за школьным образованием и усилении контроля над иностранным финансированием мечетей.

Макрон также предостерег от создания «контробщества», сохраняющего свои законы среди мусульман Франции.

Ученые из престижного египетского исламского института Аль-Азхар осудили эти высказывания как «расистские» и обвинили французского лидера в распространении «языка вражды».

«Он выдвинул ложные обвинения против ислама, которые не имеют ничего общего с истинной сущностью этой религии», - говорится в заявлении Исламской исследовательской академии Аль-Азхара.

«Подобные расистские высказывания разожгут чувства двух миллиардов мусульманских последователей» по всему миру и заблокируют путь к конструктивному диалогу, говорится в заявлении.

Аль-Азхар сказал, что «ложные обвинения в адрес ислама или других религий» противоречат «реальности того, к чему призывают эти религии».

Он также осудил тех, кто эксплуатирует или использует «религиозные тексты для достижения неблаговидных целей».

В общем, это очередное свидетельство того, о чем мы говорили в нашем материале по следам убийства школьного учителя во Франции. То как удачно и вовремя для Макрона подвернулось это убийство, вызывает еще дополнительные вопросы.

Между тем в понедельник по всей стране прошли полицейские рейды по т. н. «исламистских сетям». Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что налет на сети был разработан, чтобы дать понять, что «враги республики» не получат «ни минуты передышки».

Источники, близкие к операции, сообщили AFP, что лица, ставшие объектом полицейской операции, были известны полиции своими «радикальными проповедями» или «разжиганием ненависти» в социальных сетях.

Дарманен сказал, что правительство также затянет петлю для НПО, которые, по его утверждениям, связаны с исламистскими группировками, в том числе для известного «Коллектива против исламофобии» (CCIF).

В Твиттере CCIF сообщил, что после убийства учителя он стал объектом клеветы, угроз убийством и кампании ненависти.

«Страх скоро перейдет на другую сторону», - заявил президент Эммануэль Макрон на встрече ключевых министров, на которой в воскресенье обсуждались меры реагирования на нападение.

«Исламистам нельзя позволять спать спокойно в нашей стране», - сказал он.

Французские власти также пообещали преследовать авторов примерно 80 онлайн-сообщений сочувствия Абдуллаху Анзорову (его обвиняют в убийстве учителя Сэмюэля Пати) и усилить меры безопасности в школах, когда ученики вернутся после половины семестра.

Между тем, вокруг личности и смерти Сэмюэля Пати строится новый республиканский жертвенный культ. Самого Петти собираются посмертно наградить орденом Почетного легиона - высшим знаком отличия и официального признания во Франции (ранее им награждали Башара Асада).

В воскресенье демонстранты на площади Республики подняли плакаты, в которых говорилось: «Нет тоталитаризму мысли» и «Я учитель».

«Вы нас не запугаете. Мы не боимся. Вы нас не разделите. Мы Франция!» - написал в Твиттере премьер-министр Жан Кастекс, присоединившийся к парижской демонстрации.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен, возложившая в понедельник венок возле школы Пати к северо-западу от Парижа, призвала к принятию «законов военного времени» для борьбы с террористической угрозой.

Ле Пен, которая объявила, что сделает третью заявку на президентство Франции в 2022 году, призвала к «немедленному» мораторию на иммиграцию и к депортации всех иностранцев, включенных в списки террористов.

Очевидно, что Франция собирается серьезно взяться за своих мусульман, едва ли не открыто им объявляя войну. Одним из стимулов для Макрона являются грядущие выборы, в преддверие которых Макрону необходимо завоевать как можно больше голосов правых избирателей. Так что можно быть уверенным, что он и Ле Пен в ближайшие год-два точно будут соревноваться в жесткости и непримиримости по отношению к мусульманами республики.

Разумеется, наш постоянный читатель, глядя на все эти рейды и разворачивающуюся исламофобию во Франции, отметит сходство с Россией, лидера которой Макрон (в целом справедливо) обвиняет в анти-демократичности. Но тут надо учесть, что дела во Франции могут пойти по гораздо более отвратительному сценарию. Что ни говори о порядках в России, формально это федерация и фактически здесь остаются регионы, в которых мусульмане чувствуют себя более менее комфортно «как дома» - Северный Кавказ, Поволжье и т. д. В Грозном или даже в Казани вряд ли можно себе представить демонстрацию карикатур на Пророка в школах, как и войну с платками. Эти мусульманские анклавы и их структуры остаются очень серьезной отдушиной для огромной части российских мусульман, здесь стоит отдать должное российской имперской традиции.

А вот у шести миллионов французских мусульман такой отдушины нет. От них требуют повсеместного уважения к республиканским ценностям, при этом без какой-либо взаимности со стороны самой республики. Такое давление может привести к ассимиляции определенной части мусульман, к миграции другой (небольшой) части, и к радикальному сопротивлению третьей. Так что, скорее всего это лишь начало долгой и очень кровавой истории.