Виноват Макрон!

Обезглавливание чеченским подростком французского учителя, публично рисовавшего и демонстрировавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, на удивление совпало с чередой событий последнего времени, во Франции и вокруг нее.

Информационная травля чеченской общины, вставшей на пути у африканской наркомафии, крышуемой коррумпированной властью и силовиками, объявленный Макроном глобальный крестовый поход против Турции на пространстве от Ливана до Греции и Кавказа, его неоднократные нападки на мусульманскую общину Франции, очередная провокация "Шарли Эбдо" с новыми карикатурами на Пророка, мир ему. И как кульминация эта трагедия (в ходе нее полицейскими был убит и чеченский подросток).

У многих возникает вопрос - что это было? Провокация спецслужб или каких-то закулисных сил или просто прорыв той ненависти, которую на ровном месте разжигали во французском обществе вокруг Ислама Макрон и другие одержимые исламофобы?

Казалось бы, "ИГ"* разгромлен, "Аль Кайда"* уже давно не трогает Европу, находясь в тени "Талибана"*, начавшего мирные переговоры с США, вал миграционного кризиса миновал. Так кому же и зачем понадобилось снова поднимать тему "исламской угрозы", которой реально нет, подстрекая исламофобских фанатиков к совершению действий, влекущих за собой такие же ответные действия в отношении них?

Может быть, тем, кто наоборот, начал беспокоиться в связи с тем, что мусульмане перестают восприниматься как внешняя угроза, а напротив, начинают восприниматься как защитники французского общества, как было с чеченцами, давшими отпор обнаглевшей наркомафии, или с главой Национального Союза Студентов Франции, француженки-мусульманки Марьям Пужеду, которую французские студенты избрали своим лидером, а исламофобы стали травить за то, что она носит платок?

В последнее время Макрон только и делал, что противопоставлял Францию исламскому фактору, как во внешней, так и во внутренней политике. Но правда ли этот маменькин сынок отстаивает интересы Франции?

Но "Желтые жилеты", представлявшие десятки тысяч французов, еще недавно протестовавших против политики Макрона, утверждали, что в интересах Франции не лезть затычкой в каждую бочку на территории Ближнего Востока или Африки, а наоборот, сосредоточиться на внутренней политике. Этих же людей волновали не идиотские карикатуры, которыми развлекаются провокаторы из "Шарли Эбдо", а насущные проблемы французского народа - разорение малого бизнеса и фермеров, растущее количество банкротств и самоубийств, диктат финансовой олигархии (с которой связан Макрон) и самой настоящей мафии (по обвинению в причастности к которой на днях возбуждено уголовное дело против бывшего президента Николя Саркози), криминальный французский колониализм в Африке, оборачивающийся наплывом оттуда беженцев в саму Францию.

Связана ли хоть одна из этих проблем с Исламом и его ценностями - ношением платков, против которых ополчился Макрон, или трепетным отношением к пророку Мухаммаду, мир ему, которое вновь стало подвергаться атакам? Очевидно, что нет и что большинство французов волнуют не эти вещи и не события в Ливане, Греции или на Кавказе, а внутренние проблемы, от которых их с какого-то момента снова стали отвлекать на вроде бы исчезнувшую "исламскую угрозу".

Поэтому кем бы ни было организовано это потрясшее Францию и Европу убийство, главную ответственность за него несут Макрон, "Шарли Эбдо" и прочие, разжигающие пламя фанатизма и нетерпимости в стране, которая нуждается в диалоге и объединении. Прикрываясь лозунгами о защите от сепаратизма Республики, которая переводится как "общее дело", именно они выступают сегодня как главные сепаратисты и враги единства республики, которые не способствуют интеграции в ее общественную жизнь растущей (в том числе среди коренных французов) многомиллионной религиозной общины, а специально этому мешают, провоцируя ненависть и разобщение.

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