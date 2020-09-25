Равиль Гайнутдин вручил себе мандат Талгата Таджуддина

Прошедший на этой неделе, 23 сентября Пленум Духовного Управления Мусульман РФ (ДУМ РФ) не принес сенсации, а просто одобрил уже фактически принятые решения, о которых мы писали ранее (https://golosislama.com/news.php?id=39052). Аллегорически выражаясь, можно сказать, что Равиль Гайнутдин руками своих де-факто, а теперь уже и де-юре подчиненных вручил себе мандат, к которому уже давно стремился.

Теперь, после принятых на пленуме решений можно констатировать, что Равиль Гайнутдин сам же закрыл проект, инициатором которого он выступил в середине 90-х годов - Совет Муфтиев России (СМР), превратив его из союза равноправных региональных духовных управлений мусульман в структуру в составе централизованного ДУМРФ (https://golosislama.com/news.php?id=38079). Таким образом он фактически пытается вернуть ситуацию к моменту до создания СМР, только уже во главе с собой. Но об этом позже.

Итак, согласно принятым решениям, с 1 сентября 2020 года сотрудники СМР, как и он сам включаются в состав ДУМРФ. Что касается самих муфтиев, то есть, членов СМР (уже) при ДУМРФ, теперь их будет утверждать руководитель последнего, то есть Равиль Гайнутдин.

В их число явно не войдет бывший соратник и нынешний оппонент Гайнутдина муфтий Нафигулла Аширов, возглавляющий Духовное управление мусульман азиатской части России (ДУМАЧР). Напомним, что оно входило в прежний, независимый СМР наряду с возглавляемым Гайнутдином Духовным управлением мусульман европейской части России (ДУМЕР), но отказалось войти в состав ДУМРФ. Впрочем, в новом ДУМРФ его руководству такая масштабная единица как ДУМАЧР вряд ли и нужна - отсюда стремление к поглощению общин, входящих в состав последнего или создании альтернатив им в отдельных регионах Азии, что и стало одной из причин конфликтов между руководителями ДУМАЧР и ДУМРФ.

Из прежних муфтиев и членов бывшего независимого СМР в новый СМР при ДУМРФ согласился войти муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов. Впрочем, как следовало из его речи на пленуме, согласился на принятие всех этих реформ он без особого энтузиазма, скорее, из опасения раскола. Тем не менее, в своем выступлении он недвусмысленно предупредил о том, что политика подчинения региональных ДУМов новой "вертикали власти" ДУМРФ может иметь следствием не объединение, а как раз раскол мусульман (http://dumrf.ru/upravlenie/speeches/17708).

Мы же со своей стороны не будем повторять то, о чем писали уже не раз - о бесперспективности выстраиваемой ДУМРФ модели "мусульманской церкви-матушки" и ее несоответствии вызовам времени - желающие могут прочитать об этом по ссылкам выше. Вместо этого мы зададимся другим вопросом.

Год назад Равиль Гайнутдин торжественно отметил 30-летие своего служения (https://golosislama.com/news.php?id=37253). Но если посчитать, то выходит, что из этих 30 лет 23 года пришлись на руководство им прежним, сейчас уже упраздненным СМР, а 7 лет на пребыванием в составе Центрального Духовного Управления Мусульман (ЦДУМ), под руководством Талгата Таджуддина, уход из под власти которого региональных ДУМов и их объединение в СМР он в свое время возглавил.

Но принятые решения фактически обессмысливают и эти 23 года, и отказ от пути этих 7 лет в пользу новой модели. Потому что, получается, что отказ от модели ЦДУМ в пользу модели независимого Совета Муфтиев России себя не оправдал и теперь Гайнутдин решил строить ЦДУМ 2.0., вместо ЦДУМ 1.0., который сам же разрушал.

Но зачем? Если все эти "игры в демократию и федерализм" себя не оправдали, как сейчас пытаются доказать идеологи ДУМРФ, не означает ли это, что по этой логике прав не сегодня Гайнутдин, а изначально был Талгат Таджуддин? И что 23 года попыток выстраивания альтернативы его модели были потрачены зря, а 7 лет работы под его руководством зря перечеркнуты?

Или все они были потрачены только для того, чтобы самому стать новым Таджуддином?