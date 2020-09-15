Артемия Лебедева проверят на экстремизм из-за высказывания о черкесах

Ни для кого не секрет, что в России обвинение в экстремизме можно охарактеризовать перефразированием известного латинского выражения — «что позволено одним, то не позволено другим». Мы уже поняли, что невинный пост мусульманки о запрете празднования Нового года (что целиком соотносится с мусульманским вероучением) квалифицируется как экстремизм. Вот теперь пришло время выяснить, попадет ли под категорию экстремизма высказывания известного дизайнера Артемия Татьяныча Лебедева о коренном народе Российской Федерации.

Лебедева обвинили в создании "резко отрицательного образа" черкесов и даже в оскорблении памяти победы во Второй мировой войне. Заявление об этом подал в ФСБ председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве профессор Юрий Агибов.

Агибов усмотрел в действиях Лебедева признаки публичных призывов к экстремизму, унижения по национальному признаку и осквернения символов воинской славы, пишет РБК, ссылаясь на предоставленную адвокатом Агибова копию заявления.

"Не надо его сажать, пусть просто извинится", - цитирует требования Агибова "РИА Новости".

Претензии связаны с высказываниями Лебедева на его ютуб-канале. В одном из роликов дизайнер поддержал установку памятника в Адлере русским солдатам времен Кавказской войны, который возмутил черкесских активистов и впоследствии был снесен. Он сформировал образ черкесов как национальной группы, враждебной русским, утверждает в заявлении Агибов.

Что касается памяти Второй мировой войны, то там все дело в том, что Лебедев назвал скульптуру "Родина-мать зовет" в Волгограде «позднесоветским старческим маразмом».

Напомним, что ранее проверить Лебедева на экстремизм требовал сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Об этом сенатор сообщил на личной странице в фейсбуке. По словам Канокова, заключение юристов, которым поручено проверить слова Лебедева на соответствие законодательству, станет основой для принятия правовых мер.

"Длительность (Кавказской) войны, сопровождавшейся многочисленными жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов, говорит о силе сопротивления местного населения, - написал Каноков. - И то, что оно, в конце концов, было сломлено, нельзя считать поражением в бою – это объективная невозможность устоять перед превосходящими во много раз материальными и человеческими ресурсами царизма".

Каноков отметил, что установка подобных памятников возможна исключительно с согласия общественности: "Возможно, если есть желание обозначить создание форта, сделать это нужно с другим посылом – посвятить памятник и русским солдатам, и адыгам, которые защищали свою землю, то есть всем погибшим в этом месте. С надписью, выдержанном в уважительном тоне ко всем людям, которые, да, в 19 веке поневоле были врагами. Но сейчас 21-й на дворе, уже давно нет ни победителей, ни побежденных. А мы, их потомки, - живем в едином федеративном государстве".

Что же, какое-никакое, а вот оно — очередное испытание для этого самого федеративного государства.