Победа черкесских активистов: в Адлере снесли памятник русским солдатам

В Адлерском районе Краснодарского края демонтирован монумент участникам Кавказской войны, против которого ранее выступали черкесские активисты. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на черкесских общественников.

А началось все с того, что в Адлерском районе Краснодарского края 1 июня установили памятник под названием "Монумент подвигу русских солдат". Это вызвало возмущение среди черкесов, чьи предки подверглись геноциду со стороны Российской империи в ходе Кавказской войны 19 века.

"Архитектурная композиция представляет собой возвышенность, на которой лежит карта Форта Святого Духа, заложенного в 1837 году на мысе Адлер. В 30-х годах 19-го века Форт служил укреплением Черноморской береговой линии и был одним из важнейших стратегических пунктов побережья", – говорилось в описании монумента.

С идеей установить монумент выступили депутаты Городского собрания Сочи, священники Свято-Троицкой церкви, участники военно-исторического общества и сотрудники музея истории Адлерского района, пишет "Радио Свобода".



"В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточённый бой с горцами. Тогда от вражеской пули погиб поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский", – отмечалось в официальном сообщении.

Один из лидеров международного черкесского движения Руслан Гвашев назвал установку памятника в Адлере провокационной, напоминая об убийствах коренного населения Западного Кавказа:

– Установки одиозных, провокационных знаков набирают обороты. Все это – звенья одной цепи. В феврале прозвучало провокационное заявление посла России в Турции Алексея Ерхова о том, что изгнание черкесов с исторической родины – это красивая легенда. Поправкой в Конституцию фактически аннулирован Федеративный договор. Это делается для того, чтобы отвлечь людей. Такое количество памятников в Сочи, напоминающих о Кавказской войне, не нужно. Для нас это очень болезненно, – заявил Гвашев Радио Свобода.

Руководитель общественной организации "Кабардинский конгресс" в Кабардино-Балкарии Аслан Бешто назвал установку памятника в Адлере одним из "объектов монументальной пропаганды":

– Отношение к установке памятника у меня крайне отрицательное. Вроде бы мы все жители одной страны, но у нас абсолютно разная история. Черкесы когда-то воевали с Россией. Но на федеральном уровне оценки тем событиям до сих пор не даны. Парламенты Адыгеи и Кабардино-Балкарии однозначно трактуют это как геноцид черкесского народа. Я полагаю, что этот памятник относится к типу монументально-пропагандистских. Он никак не связан с увековечиванием чьей-либо памяти, он не предназначен для почитания прошлого. Он предназначен для того, чтобы уверенно застолбить настоящее и будущее. Этот памятник означает: это наша земля, люди, завоевывавшие эту землю, – наши люди. А то, что есть жертвы геноцида, – это неважно. Я могу трактовать этот памятник только так.

Напомним, что в Краснодарском крае и Причерноморье и так стоит множество памятников российским генералам, воевавшим с местным населением. Тем не менее, для черкесов все они служат напоминанием о геноциде. В итоге все таки этот памятник демонтировали, что подтвердил черкесский активист и шапсугский старейшина Руслан Гвашев.

"Фотографии не вызывают сомнений. В разговоре с Радио Свобода я высказался, что было бы странно, если бы его не снесли. Тогда была бы буря уже не в стакане", - говорит Гвашев.

Как сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на председателя Краснодарской краевой общественной организации "Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов" Маджида Чачуха, администрация Сочи признала, что памятник был поставлен без необходимого согласования и обсуждения.