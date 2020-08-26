РПЦ МП - с властью против общества

Драматические события в Беларуси, где в ходе мирных протестов против фальсификации выборов погиб уже не один человек, продолжают обнажать лицо тех или иных религиозных деятелей и структур.

Ранее мы уже писали о поддержке руководством Русской Православной Церкви Московского патриархата (РПЦ МП) Александра Лукашенко, выглядящей контрастом на фоне нейтрально-примирительной позиции, занятой белорусским католическим митрополитом Тадеушом Кондрусевичем (https://golosislama.com/news.php?id=39073). Писали мы и о нелепой политике Духовного Управления Мусульман РФ, которое сперва выразило поддержку Лукашенко, а потом призвало к диалогу (узурпатора) власти и протестующих (https://golosislama.com/news.php?id=39084).

Вчера этот сюжет получил развитие. Священный Синод РПЦ МП сменил главу Белорусского экзархата Павла, сделав его митрополитом Екатеринодарским и Кубанским и поставив вместо него епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина.

В чем же суть данного решения? В РПЦ сейчас пытаются представить его чуть ли не так, что пошли навстречу белорусам, впервые поставив во главе Белорусского экзархата местного священника, да еще и этнического белоруса, в данном случае вместо пришлого россиянина. Однако дело в том, что россиянин Павел как раз из-за отсутствия у него авторитета среди белорусских священников и прихожан особо на них не давил и пытался вести компромиссную политику.

Так, вслед за белорусскими католиками и протестантами он выступил с призывом к властям остановить насилие. "Я прошу Александра Григорьевича Лукашенко, который является нашим гарантом, сделать все, чтобы остановить насилие. Я думаю, это можно сделать. В то же время я призываю наших граждан не подстрекать. Я призываю молиться. Советовать мы не можем, но мы можем просить. Мы просим руководство страны остановить насилие. Потому что насилие только порождает насилие. Давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на нашей земле", - заявил тогдашний экзарх Павел.

А вот некоторые священники Белорусского экзархата РПЦ пошли еще дальше и прямо выступили против власти. Так, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий призвал покончить с необольшевизмом, недвусмысленно назвав таким образом существующую власть. И хотя Белорусский экзархат под руководством Павла отмежевался от этого высказывания, он это сделал крайне нерешительно, просто заявив, что архиеписков выражает свою личную точку зрения.

Такая позиция белорусских религиозных деятелей разных конфессий, по сути вставших на сторону общества, разъярила узурпатора власти Лукашенко. "Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом", - заявил он, пригрозив тем, что в противном случае государство "отреагирует".

Вот в такой ситуации в РПЦ МП и принимают решение отозвать бывшего руководителя Белорусского экзархата, склоняющегося к поддержке белорусского общества, и заменить его идейным сторонником Лукашенко и "Русского мира" Вениамином. Последний открыто предостерегает белорусов не повторять "печальную историю братской нам Украины" и говорит, что "как нельзя разделить Пресвятую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа — это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь" (Пречист Господь).

Иначе говоря, РПЦ отстраняет от власти руководителя, который пытается хотя бы держать нейтралитет между властью и народом и назначает вместо него руководителя, неуклонно следующего "линии партии и правительства", то есть, в данном случае Кирилла Гундяева и Александра Лукашенко. Таким образом, взращенная КГБ, эта организация в очередной раз демонстрирует, что поддержка власти и поддержка властью для нее важнее, чем доверие людей, которое в данном случае поставили на первое место белорусские католики и протестанты.

Впрочем, на примере той же Беларуси мы видим, что подобным же образом поступили и некоторые православные священники, что и разгневало руководство РПЦ МП. Не менее тревожит последнее и наличие таких православных диссидентов в самой России, которым оно теперь усерднее будет пытаться закрыть рот.

Так, на том же самом Синоде РПЦ МП было принято решение под страхом отлучения от служения и причастия запретить священникам и послушникам церковных учреждений РПЦ без особого разрешения ее руководства разглашать третьим лицам, включая и СМИ, сведения о происходящих в церкви событиях. Наблюдатели констатируют, что это решение главным образом направлено даже не на защиту РПЦ от внешних атак, а на противодействие прежде всего внутрицерковным диссидентам и оппозиции. А это сегодня столь разные люди как отстраненные от служения либеральный диакон Андрей Кураев и черносотенный схиигумен Сергий Романов, информационные площадки "Церквач", "Портал-Кредо" и т.п.

В общем, все более явно вставая на сторону власти, руководство РПЦ не только все больше противопоставляет себя обществу, но и пытается заглушить голоса тех внутри нее, кого не устраивает подобная политика.