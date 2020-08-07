Что важно понимать про Силантьева

Очередной сеанс обливания Романом Силантьевым информационными помоями множества известных российских мусульман, включая команду нашего сайта, состоявшийся недавно в его более, чем часовом интервью, поставил перед нами вопрос, как на него реагировать.

У некоторых читателей и слушателей, конечно, возникло желание опровергнуть те или иные высказывания или их прокомментировать. Однако поразмыслив, мы решили, что это в корне неверно.

Дело в том, что долгие годы мусульмане на Силантьева реагировали именно так - пытались его опровергать, иногда даже с ним судиться. И это было (бы) правильно, когда (если бы) он был тем, кем его воспринимали - общественным оппонентом.

И тут важно понять, что в правовом государстве и гражданском обществе, в котором заинтересованы жить мусульмане России, у них неизбежно были бы и будут оппоненты, включая откровенных исламофобов. И спорить, а иногда и судиться с ними придется, потому что таковы правила игры, основанные на свободе слова и цивилизованном разрешении конфликтов.

Однако - и это важно понять - путинская Россия не является таким государством и обществом, а Роман Силантьев не является таким оппонентом.

Это токсичное для всего мира чекистско-мафиозное государство, в котором уже давно растоптаны его конституция и законы, нет независимых судов, а силовые структуры играют роль мафии и репрессивной машины на страже у правящей хунты.

Другой важный момент заключается в том, что вопреки конституционным положениям об отделении религиозных организаций от государства и их равенстве между собой, в России установлена государственная религия и церковь, которой является выращенная под эгидой КГБ и спаянная с ней РПЦ МП. И любые посягательства на эту роль РПЦ, в частности претензии на равноправие с ней или даже просто на свободу проповеди ее конкурентов, пресекаются репрессивной машиной, захватившей власть в стране, причем, по отношению не только к мусульманам, но уже и протестантам, иеговистам и даже оппозиционным православным.

Что касается Силантьева, то этот человек - активный участник этой репрессивной политики в качестве ее наводчика и обоснователя, а также активный участник государственного переворота по упразднению основ конституционного строя Российской Федерации и установлению вместо него описанной выше системы. И эта его роль подтверждается его же признаниями.

Во-первых, он откровенно призывал к расправам, включая массовое уничтожение, в отношении тех мусульман, которые по произвольно сформированным им идеологическим признакам, назначались врагами государства (https://golosislama.com/news.php?id=31080). И он не только призывал к этому в общем, но и вел деятельность по составлению списков таких людей, выступая наводчиком и обоснователем этих репрессий.

Во-вторых, он откровенно признавал свое сотрудничество с теми структурами, которые осуществляют эти репрессии и таким образом является их прямым соучастником (https://golosislama.com/news.php?id=37621).

Поэтому, Роман Силантьев не является оппонентом, с аргументами которого уместно спорить по существу. Тем более, он не является никаким ученым, о чем не раз писалось (https://golosislama.com/news.php?id=29871).

Роман Силантьев является активным, явным и откровенным функционером токсичного и нелегитимного режима и соучастником его преступлений. И разговор с ним в свое время должен будет вестись под этим углом, а не исходя из его не представляющих никакой ценности взглядов или "научных работ".