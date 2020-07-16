Параллельное правительство РПЦ готовит стратегию развития России

Итак, РПЦ продолжает демонстрировать многоконфессиональной России свое понимание той "религиозной нейтральности", к которой оно призывало недавно руководство Турции при принятии решения в отношении Айя Софии (https://golosislama.com/news.php?id=38900).

О ее новых планах поведал известный православный олигарх и лоббист Константин Малофеев, являющийся заместителем председателя официального общественного крыла РПЦ - Всемирного Русского Народного Собора (https://golosislama.com/news.php?id=36265).

Малофеев заявляет что он и его единомышленники в высших органах власти разработали 500-страничный план развития России до 2050 года, который они стараются продавить через такие фигуры как действующие вице-премьер правительства Андрей Белоусов и губернатор Белгородской области Евгений Савченко, а также через бывшего советника Путина по экономическим вопросам Сергея Глазьева.

Фактически над программой работало "теневое правительство" РПЦ, включающее в себя несколько основных комитетов: социально-экономический под руководством Сергея Глазьева, по пространственному развитию под руководством Евгения Савченко, международный под руководством бывшего генерал-лейтенанта СВР Леонида Решетникова и по культуре - под руководством первого зампреда комитета РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Александром Щипковым.

При этом, Малофеев посетовал на то, что православному проекту в правительстве противодействуют те министры, которых он называет "либералами", но которых на языке самой РПЦ было бы правильнее охарактеризовать просто как "религиозно нейтральных" чиновников.

А теперь представьте себе, какой вой бы поднялся, если бы такой штаб с комиссиями, состоящий из представителей исламских джамаатов и даже официальных представителей Диянета, разработал бы программу развития Турции до 2050 года и лоббировал бы ее принятие правительством, сетуя на сопротивление светских министров.