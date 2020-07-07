Айя София в Турции и мусульмане в России: чего стоит риторика РПЦ

Об абсолютно бессовестной демонстрации РПЦ двойных стандартов в связи с перспективой возвращения мусульманам мечети Айя-София мы уже писали в статье "Фантастические твари и где они обитаают", в которой раскрыта суть этого вопроса (https://golosislama.com/news.php?id=38797).

Принципиально по этому поводу мы вряд ли что-то добавим, но и пройти мимо неприкрытого шантажа руководства мусульманской Турции со стороны главы религиозной организации, превращенной в господствующую церковь многоконфессиональной России, тоже не получится. Речь идет о соответствующем заявлении патриарха РПЦ МП Кирилла Гундяева.

"...любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня", - говорится в нем.

В данном случае показательно отношение Гундяева к тому, что "унижает" храм. Тот факт, что там сейчас находится музей, по мнению таких как он, его никак не унижает, "унижением", по его мнению, будет, если в его стенах начнут не слоняться туристы, а возвеличиваться Имя Господне, кстати, теми же словами, как это делают ближневосточные христиане - "Аллаху Акбар".

Но самое интересное идет дальше.

"Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению", - говорится в заявлении.

Говорится тем человеком, который с момента своего прихода к власти в РПЦ осуществляет ее насаждение в качестве господствующей церкви страны, в которой проживают миллионы мусульман, буддистов, шаманистов, иудеев, и это уже не говоря о новых религиозных движениях или агностиках и атеистах.

Куда потерялось это "равновесие", к которому призывает сейчас руководство Турции Гундяев, когда он с окормляемым им руководством многоконфессиональной России в качестве ее Главного храма Вооруженных сил строил и освещал православный собор? Почему, когда возникла идея удовлетворить духовные чаяния служащих вооруженных сил многоконфессиональной России, он не предложил, как делает сейчас, "нейтральный" характер подобного комлпекса, в котором помимо православной церки нашлось бы место храмам как минимум других традиционных для народов России конфессий?

И вот тут наступает самое интересное. Шантажируя турецкое руководство и общество, Гундяев говорит:

"Сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При этом следует принимать во внимание, что Россия — страна с большинством православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе".

Вот в этом и заключается корень проблемы, потому что Гундяев не хочет или не может понять, что нынешние Турция и Российская Федерация соотносятся между собой не как мусульманская и православная страны, а как, с одной стороны, моноконфессиональная страна, которой является Турция, и многоконфессиональная страна, которой является Российская Федерация.

Ведь в состав Турции больше не входят Греция, Болгария, Сербия, Македония, Румыния и другие бывшие христианские провинции Османской империи. Зато в состав Российской Федерации до сих пор входят Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, Адыгея, Татарстан и Башкортостан с миллионами живущих в них представителей коренных мусульманских народов.

И по этой причине численность "этнических христиан" в Турции сегодня составляет не более 2%, в то время как численность "этнических мусульман" в России только среди ее граждан - не менее 10-15%.

Тем не менее, Гундяев, шантажируя мусульманскую Турцию, ведет себя так, кк будто бы Российская Федерация является моноконфессиональной православной страной подобно какой-нибудь Греции, в которой мусульмане составляют микроскопическое меньшинство (но, кстати, даже там, в Западной Фракии за ними признана шариатская автономия). Так же себя продолжает вести сейчас в этом конфликте подвластное РПЦ руководство многоконфессиональной России, от голоса Кремля Дмитрия Пескова до МИД и Госдумы, поддерживающих притязания РПЦ на объект в мусульманской Турции, не являющийся церковью столько же, сколько существует сама Россия, начиная с Московского государства, потому что, если кто и может сегодня выступать от имени Киевской Руси, то современная Украина.

И вот эта ситуация наглядно демонстрирует цену всем призывам РПЦ и подвластного ей руководства России к соблюдению межрелигиозного "равновесия". Потому что, она показывает, что в стране, которая является федерацией с провозглашенным принципом равноправия народов (даже сейчас он остается в перекроенной конституции), в которую входит 7 республик с исторически мусульманским большинством, у представителей второй и сопоставимой с первой по численности религиозной общины вообще нет права голоса в ее политике.

Иначе чем можно объяснить тот факт, что этот голос мусульман России не был подан против строительства в качестве главного храма вооруженных сил, в которых служат и они, только православной церкви? Или что в Государственной думе отсутствует Мусульманская фракция, которая существовала даже в царской, официально православной России, которая в этой ситуации озвучила бы в ней позицию мусульманских избирателей? Или что сознательные мусульмане не представлены в МИД РФ, который уже давно превращен в дипломатическое ведомство РПЦ?

Задуматься над этими вопросами следует даже не РПЦ и ее последователям, на чью совесть по понятной причине рассчитывать не стоит. Задуматься над ними надо мусульманам России и в первую очередь титульным народам республик, входящих в ее состав - почему такое происходит и как это можно изменить.

Ну а пока им остается хотя бы порадоваться за своих единоверцев, которые в своей стране могут принимать те решения, которые считают нужными. И, ин ша Аллах, примут его, несмотря на шантаж РПЦ.