"Фантастические твари и где они обитают" - так назывался популярный в свое время фантастический фильм. И почему-то именно его название приходит в голову, когда читаешь заявление главы Отдела внешних связей Русской Православной Церкви Московского патриархата Илариона (Алфеева) о возможности возрождения мечети Айя София, превращенной в музей в 1934 году.

"Любые попытки изменить нынешний статус храма Святой Софии приведут к нарушению сложившихся в Турции межрелигиозных балансов", - заявил он.

Фантастичность этой ситуации заключается в том, что заявление о каких-то "межрелигиозных балансах" делается РПЦ через несколько дней после помпезного открытия "Главного храма Вооруженных сил России" - государства номинально светского и фактически многоконфессионального (https://golosislama.com/news.php?id=38772).

В России только мусульмане составляют по самым скромным подсчетам по состоянию на 2012 год порядка 10% ее населения. Учитывая демографические тенденции в разных регионах, сейчас эта цифра явно больше даже среди граждан России, уже не говоря о проживающих в ней на постоянной основе иммигрантах.

При этом, хотя номинально православными себя назвали 75% опрошенных (в том же 2012 году), уже сегодня в Москве в нормальное (некарантинное) время в мечетях на религиозные праздники собирается больше мусульман, чем православных в их церквях.

Вопрос к РПЦ - открывая в качестве Главного храма вооруженных сил такого государства только православную церковь, подумали ли они о "межрелигиозных балансах"?

Теперь посмотрим под этим углом на Турцию.

Номинально мусульманами (так же как и православными в России) в ней являются примерно 98% населения. Реально, конечно, меньше - не будем вступать на тонкий лед выяснений, кто мусульманин по-настоящему, а кто нет, но констатируем, что из этих номинально записанных мусульманами, примерно 13% таковыми в религиозном смысле себя не считают. Еще от 10 до 15 миллионов являются алевитами, которых тоже записывают мусульманами, но которые с религиозной точки зрения таковыми тоже не являются.

Актуальна ли для Турции проблема "межрелигиозного баланса" между всеми этими группами населения? Да, вполне. И она худо-бедно решается - в Турции сосуществуют религиозный и светский сектора общества, равно как мусульмане-сунниты сосуществуют с разными околоисламскими общинами.

Но никакого отношения к проблеме этого баланса тема возрождения Айя Софии не имеет. Она теоретически может иметь отношение только к незначительному христианскому меньшинству, которое в общей сложности составляет не более 2% населения Турции. А если вычесть из него армян, католиков и последователей Турецкой Православной Церкви, которым нет никакого дела до Айя Софии, граждан Турции, чьи религиозные чувства могут быть покороблены возрождением в ней мечети, будет не более 1%.

И понятно, почему - потому что в XIX - XX вв. от Османского государства отделились все его православные провинции, после чего оно превратилось в компактную мономусульманскую Турцию. В то время как Россия и поныне удерживает под своим контролем значительные территории исконного и компактного проживания мусульман: Чечню, Ингушетию, Дагестан, Карачаево-Балкарию и Адыго-Черкесию, Ногаистан, Татарстан, Башкортостан.

Так почему же РПЦ требует соблюдения каких-то "межрелигиозных балансов" в отношении 1% населения Турции, у которых есть своя историческая родина за ее пределами (греки), но плевать хотела на "межрелигиозные балансы" в отношении примерно 15% и многих миллионов мусульман, у большинства из которых их историческая родина находится в пределах России?

Не фантастическое ли это... отсутствие логики?

(На фото - лоббирующий интересы РПЦ политик Виталий Милонов примеряет православный крест на купол действующего музея Айя-София в Стамбуле)