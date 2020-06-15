Храм религии путинизма

Тему строительства т.н. "Главного храма Вооруженных сил России" мы освещаем на протяжении уже почти двух лет, считая что она имеет важное значение для мусульман России (https://golosislama.com/news.php?id=34970).

Причины должны быть понятны - в государстве формально светском и фактически многоконфессиональном в качестве храма его вооруженных сил строится церковь одной-единственной религиозной конфессии. Что указывает представителям других конфессий и последователям других религиозных и нерелигиозных убеждений на их место в этой стране, то есть, на то, что своей страной они ее считать не могут, по крайней мере в ее нынешнем виде.

И уж тем более, после такого мусульмане, а также протестанты, буддисты, иудеи и представители других конфессий получают веский повод любыми способами избегать службы в вооруженных силах, которые провозглашают православие своей единственной религией, а себя - православным воинством. Это было понятно уже давно, но теперь получило и символическое подтверждение.

Однако ближе к открытию этого храма он стал подвергаться критике с неожиданной стороны, о чем мы также писали (https://golosislama.com/news.php?id=38477). А именно со стороны многих православных, которые ясно дали понять, что рассматривают этот храм как синкретическое языческое капище, а не христианскую церковь.

Вчерашнее открытие и освящение этого здания в присутствии министра обороны Сергея Шойгу и многочисленных военных патриархом Кириллом, который сам стал его настоятелем, подтвердило эти предположения.

https://youtu.be/-zPBfB-Tneg

Фактически весь мир имел возможность наблюдать открытие грандиозного храма новой религии - православной по форме и полностью языческой по содержанию, причем, со смешением разных форм язычества. Конечно, с такими армией и государством себя не может ассоциировать не только любой сознательный мусульманин, иудей или протестант. Но отрадно, что линия разделения в данном случае прошла уже не по принципу "религиозные меньшинства против православных", а по принципу "истинные представители всех традиционных конфессий и сторонники принципов светского государства против воинствующего государственного идолопоклонства".

Радует еще одно обстоятельство. Те, кто будут смотреть видео открытия этого храма по ссылке, указанной выше, заметят, никакой одухотворенности, никакой торжественности на лицах участников этого мероприятия, включая и первые лица, не наблюдалось. Похоже, что искусственный и формальный характер всего этого шоу, несовместимый ни с искренней верой, ни с неподдельным патриотизмом, ощущались даже ими, уже не говоря об остальном обществе.

Некоторые комментаторы напомнили, что история уже знала открытие грандиозного храма в честь еще одной победы в отечественной войне - 1812 года. Назывался он Храмом Христа Спасителя и как-то с ним потом не заладилось... У нынешнего здания больше шансов физически уцелеть, когда в российском обществе начнется очередная переоценка ценностей - ведь он находится в труднодоступном месте, до которого иначе как специально не доберешься. Поэтому, когда от него откажутся и сменившееся руководство государства и армии, и обновленная православная церковь, которые осудят политику своих предшественников, у него есть шанс сохраниться в качестве музея-памятника своей эпохи - впавшего в старческий маразм путинизма.