Ингушетия бойкотирует кремлевский фарс

Ингушская оппозиция выбрала тактику бойкота голосования по внесению путинских поправок в конституцию, как она это уже делала ранее с предыдущими голосованиями в ходе т.н. выборов (https://golosislama.com/news.php?id=37053).

И в этот раз решение о бойкоте было принято неформальным парламентом ингушей - Советом Тейпов Ингушетии. Если в марте такое решение приняли представители тейпов Оздоевых, Бековых, Гагиевых и Халухаевых, которые составляют более 20% населения республики, то в июне его поддержали представители еще и тейпа Леймой. Последние в своем заявлении назвали внесение путинских поправок "не только притеснением народа, но и надругательством над Конституциями Ингушетии и России".

Как следствие, даже официальная явка на голосование в Ингушетии была самой низкой по республикам Северного Кавказа. Если уже по состоянию на 29 июня в остальных республиках нарисовали явку от 57,27% в Дагестане до 72,97% в Чечне, то в Ингушетии она не добралась даже до половины, составляя 45,6%.

Сегодня ради приличия ее дотянули 50,1% - нарисовать меньше было нельзя, больше - совсем гротескно, учитывая то, что по звучащим в соцсетях отзывам, реальное число участвовавших в этом фарсе было раз в 10 меньше.

В целом же такое пренебрежение ингушей к устроенному Кремлем и его местному марионетками фарсу является отражением общего отчуждения между ними. Характерной иллюстрацией этого отчуждения является история с новым главой службы судебных приставов по республике Максимом Шатиным, о которой мы ранее писали (https://golosislama.com/news.php?id=38573). Сразу же после назначения этот колониальный чиновник заявил о том, что в его ведомстве недопустимо работать мужчинам с бородами и женщинам в хиджабах.

Однако несмотря на общественный резонанс Шатина не только не отстранили от должности, но даже не уняли. Как следствие, по сообщениям ингушских блогеров, он теперь ходит на работу пьяным и в шортах, изъял молельную комнату у женщин и обещает изъять ее у мужчин, с тем же фанатизмом повторяя, что религии в его ведомстве не место.

Что ж, тем нагляднее эта власть демонстрирует цену ее поправкам о "вере в Бога", которая якобы защищается в путинской России. В Ингушетии, судя по поступающим сведениям, ничтожную цену этой и прочих деклараций понимает уже большинство. На очереди остальные регионы...

ОБНОВЛЕНИЕ: Под конец дня были опубликованы данные о доведении явки по Республике уже до 60+ %...