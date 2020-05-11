Унижение мусульман Кавказа: с песнями из мечетей, без бород и хиджабов

"Когда думали, что уже достигнуто дно, снизу постучали" - эту популярную в наши дни поговорку использовали многие мусульмане, комментировавшие произошедшее на днях в Дагестане. Как уже догадались многие, речь идет о трансляции советских военных песен из громкоусилителей нескольких мечетей Махачкалы.

https://youtu.be/pOAyjCSeJ7g

После того, как произошедшее вызвало форменный шок мусульман Дагестана (и не только его) ДУМД начало экстренно оправдываться, что невиновато в произошедшем, так как это было сделано без его ведома МЧС, а от лица последнего в СМИ верующим были пренесены извинения за эту "ошибку".

Но ведь такую "ошибку" вряд ли можно назвать случайной. Как минимум она свидетельствует о двух обстоятельствах.

Во-первых, в своей вотчине ДУМД не контролирует даже свои мечети, с которыми представители силовиков могут делать все, что захотят.

Во-вторых, то, что в сама мысль об этом пришла последним в голову, говорит о том, как они воспринимают положение и роль "официального ислама" в Дагестане. По сути он даже не рассматривается ими как нечто самодостаточное и сакральное, а только как инструмент для обслуживания государственных интересов и одно из средств государственной пропаганды. А раз так, то почему бы не использовать его по назначению?

О том, что этот инцидент в Дагестане не был случайным, свидетельствует и случай, произошедший почти в то же время в Ингушетии. Как стало известно, 8 мая на первом совещании с сотрудниками новый руководитель управления службы судебных приставов по республике Максим Шатин заявил, что не позволит своим подчиненным мужчинам носить бороды, а женщинам хиджабы, и что в этом его поддерживает новый глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов.

Заявление Шатина вызвали в Ингушетии примерно такую же реакцию, как инцидент с мечетями в Дагестане. И суть этих ситуаций идентична - в обоих случаях потерявшие берега российские силовики демонстративно пытаются ломать мусульман, их религию и честь. Разница разве что была лишь в степени этой демонстративности, которая в Дагестане превзошла все мыслимые пределы. Только поэтому ответственные за подобное издевательство и принесли извинения. В Ингушетии же реакции ее главы (а точнее кремлевского наместника в ней) на антиисламскую выходку главного пристава пока не последовало. Из чего можно предположить, что данный персонаж и вправду получил карт бланш на борьбу с проявлениями Ислама в своем ведомстве.