Макрон опять скулит

Президент Франции Эммануэль Макрон снова повторил свое прошлогоднее утверждение о том, что "мозг НАТО мертв" (https://golosislama.com/news.php?id=37635). И снова поводом для этого стало его раздражение превращением Турции в серьезного игрока, с которым Парижу приходится считаться в своей политике.

"Я отсылаю к моим заявлениям в конце прошлого года, о смерти мозга НАТО. Я считаю хорошей демонстрацией этого ситуацию, когда два члена НАТО заняли боевые позиции друг относительно друга", - заявил он.

Формальным поводом для этого стал конфликт между турецким и французским боевыми кораблями на побережье Ливии, чуть не переросший в боестолкновение, которое удалось предотвратить. Однако мало кто сомневается в том, что истинная причина очередной истерики Макрона в адрес не только Турции, но и НАТО, членом которого она является, заключается в провале антитурецкой стратегии Парижа в Ливии, где тот пытался загрести жар чужими руками - ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Египта.

Анкара не только сумела разметать эти планы на полях сражений, используя свои прорывные дроны. Не менее унизителен провал Парижа на дипломатическом поприще, включая уровень самого НАТО, который все больше начинает его раздражать. В то время, как антитурецкая коалиция пытается мобилизовать свой последний резерв - армию режима Сиси, на встречу с протурецким премьер-министром Ливии Файезом Сарраджем прибывает делегация Африканских сила США (AFRICOM) во главе с их командующим Стивеном Таунсендом.

Начало взаимодействия на таком, уже техническом уровне, является развитием политических процессов потепления отношений между Анкарой и Вашингтоном, о котором мы недавно писали (https://golosislama.com/news.php?id=38749). Отказ Трампа от поддержки Хафтара, который будучи изначально американской креатурой, с определенного момента переориентировался на Париж и Москву, сейчас может обернуться поддержкой проэрдогановского, оно же международно признанное Правительства Национального Согласия. Решится ли в таком случае режим Сиси, сам испытывающий серьезные внутренние проблемы, на интервенцию в Ливию - это большой вопрос, ответ на который будет зависеть от совокупности факторов, в том числе, от того, действительно ли американцы окажут поддержку ПНС или продолжат игру в две руки в привычном для них стиле.

В этом контексте надо понимать, что президент Макрон сам противопоставил себя Дональду Трампу сразу же после избрания последнего президентом США, и эта "любовь" была и остается взаимной. В то время, как Реджеп Тайип Эрдоган сразу сделал ставку на победу нынешнего президента США. Сейчас же в Америке снова обостряется ожесточенная схватка за власть, причем, Макрон и сегодня на стороне тех сил, которые любыми способами пытаются скинуть Трампа, как тот любыми способами пытается устоять.

Конечно, специфика США заключается в том, что это не то государство, где все решения принимает один человек, и внешней политики это касается особенно. Однако в текущем раскладе и соотношении сил Дональду Трампу, чтобы насолить своим противникам, частью клуба которых является Эммануэль Макрон, и не требуется предпринимать никаких сверхординарных усилий. Фактического отказа Абдельфаттаху ас-Сиси в поддержке в его возможной ливийской авантюре и даже формальной поддержки ПНС, которая и так является международно признанным правительством, в данном случае будет достаточно, чтобы египетский диктатор хорошо взвесил свои силы и шансы, прежде, чем решиться на военную конфронтацию с Турцией в этой стране.

В свою очередь, без вмешательства в Ливию египетского "полезного идиота" Парижу там ситуацию уже не переломить. Понимая это, Макрон опять восклицает, что "мозг НАТО мертв", имея в виду то, что не может использовать эту организацию как инструмент достижения своих целей.