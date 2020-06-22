В Казахстане вышли на свободу казахские беженцы из Китая

Казахские беженцы Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы 22 июня покинули колонию в городе Семей Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на их адвоката Ляззат Ахатову.

«Они долго ждали этого дня. И вот сейчас мы едем из Семея в Астану (ныне — Нур-Султан). Ребят хотели оставить в Семее, но их ждут в Акмолинской области в селе Коянды. Будут жить у сестры Мурагера. Им даже работу нашли, Кастер — хороший повар. Но сразу же начнем решать вопрос с получением убежища, а затем и гражданства», — рассказала Ахатова.

Она также напомнила, что в июле истекает срок действия документов Мусаканулы и Алимулы, подтверждающих статус лиц, ищущих убежище.

«Сейчас у них временное свидетельство до конца июля. Но теперь вопрос о статусе беженцев будет рассматриваться в службе миграции Акмолинской области», — добавила адвокат.

Напомним, что о своем бегстве из Синьцзяна Мусаханулы и Алимулы рассказали 14 октября на пресс-конференции в Алма-Ате. Тогда оба этнических казаха, бежавших от коммунистических репрессий, сообщили, что намерены просить убежища на своей исторической родине. Позже Мусаханулы и Алимулы были взяты под стражу и стали ждать суда по делу о незаконном пересечении границы.

В итоге 21 января суд приговорил беглецов к году лишения свободы за незаконное пересечение казахстанской границы. Судья постановила зачесть в срок наказания время, проведенное под стражей, из расчета день за два. Под стражей Мусаханулы и Алимулы находились более восьми месяцев, их выход из колонии был анонсирован на 22 июня.