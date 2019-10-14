В Казахстане задержаны казахи из Китая, которые рассказали в Алма-Ате про китайские репрессии

Казахские пограничники в Алма-Ате 14 октября задержали граждан Китая, сбежавших в Казахстан из-за притеснений этнических меньшинств в провинции Синцзянь. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на Ингу Иманбай, организатора пресс-конференции, на которой беглецы объявили о намерении просить политического убежища в Казахстане.

Мероприятие состоялось в казахстанском международном бюро по правам человека. Этнические казахи с гражданством КНР Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы рассказали о причинах побега, а также о том, как они незаконно пересекли казахстанско-кийтаскую границу 1 октября.

«У них не было ни денег, ни паспортов. Где-то автостопом, где-то пешком они добрались до Алма-Аты 10 октября. Нашли родственников, через них связались с активистами, которые занимаются этой темой. Активисты вышли на казахстанское бюро по правам человека. И вот мы сегодня успели провести пресс-конференцию, но дойти до миграционной службы для подачи заявления о прошении политического убежища, к сожалению, уже не успели, их задержали», — сообщила Инга Иманбай.

«В любом случае все это мы будем делать сейчас, адвокат готов», — добавила она.

Со слов Иманбай, один из беглецов ранее провел 5 лет в «лагере политического перевоспитания». «Теперь ему грозит еще один срок. А второй гражданин за последний месяц два раза по 24 часа был там на допросах и пытках. И, оказывается, если человека два раза забирали на 24 часа, то в третий раз уже закрывают на определенный срок. Людей забирают без разбора, прямо с рабочего места», — рассказала Иманбай.

В общем, у Казахстана сейчас будет очередная проверка на то, можно ли его считать национальным государством казахов или нет.