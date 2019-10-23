Казахских беженцев из КНР казахские власти отправили в СИЗО

Мы уже рассказывали о злоключениях двух этнических казахов из Синьцзяна, которых задержали сразу же после того, как они дали пресс-конференцию в Алма-Ате, на которой рассказали о репрессиях в СУАР. И вот продолжение.

В суде города Зайсана Восточно-Казахстанской области избрали меру пресечения для граждан Китая Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы, подозреваемых в «незаконном пересечении государственной границы РК». Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на адвоката задержанных Бауыржана Азанова.

«Постановлением районного суда Зайсана избрали меру пресечения в виде содержания под стражей (арест на два месяца). Их водворили в СИЗО города Усть-Каменогорск», — сообщил Азанов.

Адвокат также рассказал, что в начале прошлой недели он и его подзащитные прибыли в Зайсан для выяснения обстоятельств пересечения границы и проведения следственных действий.

«Это все происходило в 90 километрах от города. Далеко от областного центра, где невозможно ездить (на транспорте), можно только ходить, и то не везде. Туда никаких дорог нет, просто направления. И нам, чтобы восстановить картину произошедшего, приходилось передвигаться на КамАЗе, перевозившем скот. Мы находились в этих местах почти двое суток», — рассказал Азанов, добавив, что с его участием было завершено 90% следственных действий.

Ранее пограничная служба КНБ Казахстана сообщила о начале расследования по части 1 статьи 392 («Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан») Уголовного кодекса РК в отношении Мурагера Алимулы и Кастера Мусаканулы.

Случай незаконного пересечения казахстанско-китайской границы с жалобами на притеснения в Синьцзяне происходит не впервые. В 2018 году большой резонанс вызвал суд над этнической казашкой Сайрагуль Сауытбай, утверждавшей, что, если ее депортируют в Китай, там ее ожидают пытки и смертная казнь. Она также заявляла, что «вынуждена была незаконно пересечь границу, чтобы сохранить свою жизнь», и «прибыла на родину предков, чтобы получить политическое убежище». Суд назначил женщине шесть месяцев пробационного контроля и не стал депортировать в Китай. При этом в предоставлении статуса беженки Сауытбай отказали. Позднее Сайрагуль уехала в Швецию, чтобы получить гражданство этой страны.