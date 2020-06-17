Коронавирусная катастрофа в КЧР и преступная политика власти

В то время, как Кремль готовится к проведению своих референдума по изнасилованию трупа российской конституции и очередному торжеству на костях жертв Второй мировой войны, ситуация с пандемией коронавируса не только продолжает оставаться сложной в целом по "РФ", но и близка к катастрофе в ряде ее регионов.

Увы, в числе таковых опять регионы компактного исторического проживания мусульманских народов. Так, наши читатели из Карачаево-Черкесии сообщают нам о катастрофе в этом регионе, которую пытаются замолчать его марионеточные власти.

По официальным данным, еще 14 июня число зараженных коронавирусом в нем было чуть более 2000 человек, а умерших - порядка 10. Однако, похоже, что в КЧР просто повторяется история с Дагестаном, в котором шокирующее количество пораженных и убитых этой болезнью не включали в официальную статистику ее жертв (https://golosislama.com/news.php?id=38605).

Многочисленные источники с мест сообщают о массовом характере заболевания и смертности от него, зачастую по несколько умерших в одной семье, а также забитых больницах, нехватке медработников и средств защиты, отказе скорых от выезда по вызовам и акциях протеста в связи с этим как сотрудников медучреждений, так и обычных жителей республики. Обо всем этом с перечислением данных фактов пишет известный российский урбанист Илья Варламов (https://varlamov.ru/3928272.html).

Наши же читатели сообщают нам о том, что жители республики находятся на грани стихийных выступлений подобно тому, что произошло во Владикавказе (https://golosislama.com/news.php?id=38450) или даже более массовых. Пока людей сдерживает только опасение того, что это приведет к еще большему распространению болезни, однако, терпение уже на исходе, потому что местные власти вместо того, чтобы признать и решать проблему пытаются заткнуть рты тем, кто о ней говорит.

Потерявшие веру в "свою" власть (на самом деле, она московско-марионеточная, потому что от населения республики никак не зависит) жители КЧР возлагают хоть какие-то надежды на "центр". Увы, вынуждены их разочаровать - Кремлю сейчас важно любой ценой провести в запланированное время и "обнуление" сроков Путина, и торжественный парад по этому поводу, которые они и так долго, как они считают откладывали. Поэтому катастрофическое положение сейчас будет замалчиваться не только в КЧР, но и везде, где можно - до тех пор, пока его будут позволять замалчивать сами местные жители.

Испортить им запланированный праздник способны как раз-таки только выступления, призванные обратить внимание на проблемы людей и вынудить их принимать меры для их решения. А если такой возможности нет, как минимум, надо максимально распространять информацию о происходящем, чтобы люди осознавали преступный характер политики, проводимой этой властью, и уж как минимум не помогали ей в этом ценой своих здоровья и жизней, участвуя в фарсе ее референдума и парадов.