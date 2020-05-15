Кавказ на грани эпидемиологической катастрофы: кто виноват и что делать?

В начале этой недели мы уже писали о том, что по ряду оценок официальная статистика зараженных коронавирусом в России и умерших от него на порядок занижается (https://golosislama.com/news.php?id=38579).

И пока Роскомнадзор пытается добиться блокировки в России исходного материала с этими расчетами от Financial Times, опубликованного "МБХ-Медиа", сайт "Медузы" опубликовал вчера новое расследование на ту же тему (https://meduza.io/feature/2020/05/14/prosto-zapreschayut-umirat-ot-koronavirusa).

Бьют тревогу о ситуации в своем регионе и общественники Северного Кавказа.

Так, Совет Тейпов Республики Ингушетия выступил с заявлением, в котором утверждается, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в этой республике достигла опасной черты.

"Глава республики и Министр здравоохранения уверяли нас, что в нашем регионе имеется все необходимое для борьбы с этой болезнью. Однако, сегодня всем очевидно, что эти заявления не соответствует реальной действительности.

По количеству смертей от этой болезни Ингушетия опережает например Ставропольский край.

По информации, распространяемой в сети Интернет и социальных сетях, а также по обращениями граждан мы знаем, что в республике явно манипулируют статистическими данными о количестве погибших от инфекции, разделив их на жертв коронавируса и умерших от внебольничной пневмонии. По имеющейся информации количество погибших значительно превышает данные передаваемые официальной статистикой", - говорится в заявлении.

В связи с этим представители ингушских тейпов требуют от т.н. главы республики (в действительности наместника Москвы) ответить на вопросы: кто несёт ответственность за гибель такого большого количества людей от коронавирусной инфекции, почему не организовано эффективное оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, как находящимся в стационаре, так лечащимся на дому, почему при наличии финансовых средств не закуплены оперативно в достаточном количестве необходимые препараты, рекомендованным Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции, почему врачи и медперсонал не обеспечены надлежащим образом средствами индивидуальной защиты, почему и кем представляются в Федеральный оперативный штаб недостоверные сведения о количестве погибших от коронавирусной инфекции в республике?

На фоне недееспособности республиканских властей Совет Тейпов призвал вмешаться в ситуацию Москву - тот случай, когда национальная общественность выступает не против такого мешательства, а ожидает его.

Примерно таким же является посыл алармистской статьи, опубликованной вчера одним из крупнейших дагестанских СМИ "Новое дело" под названием "В Дагестане могут погибнуть примерно 100 тысяч жителей" (https://ndelo.ru/koronavirus/nuzhna-pomosh-armii-v-dagestane-mogut-pogibnut-primerno-100-tys-zhitelej).

"В маленьких небогатых селах люди умирают по 2-3 человека в день. Их несут на кладбище только самые близкие, которые после этого тоже умирают. Никаких вызовов врачей, скорой помощи, а тем более патолого-анатома, о котором говорит Владимир Васильев.

И проблема в том, что в этих селах не осталось еды. К концу весны еще ничего не поспевает, а зимние запасы в селе заканчиваются. Заезжие менеджеры конечно не знают, что в селах нет банков, они не получат никаких беспроцентных суд на покупку еды. В последнее время во многих сёлах люди выживали за счёт того, что состоятельные выходцы из села или просто добрые люди выкупали долговые тетради у местных магазинов и жители снова шли брать в долг хлеб. А им еще надо платить за свет, газ и нести расходы на скот, обработку земли, учёбу детей в школе и покупать бесплатные учебники.

Огромное спасибо всем, кто в эти дни отправляет еду и деньги в такие села и хоть как-то поддерживает людей. Это бизнесмены, депутаты, богатые чиновники и простые граждане, вкладывающие свой труд, работая волонтерами, развозя помощь на своих личных автомобилях.

Но у эпидемии нет горизонта, а глава Дагестана даже не обозначил хоть какой-то план. Следовательно у богатых людей закончатся деньги и жители бедных сел будут умирать от удушья и голода, т.к. их не будут пускать в города на подработку даже таксистами.

По самым примерным подсчётам, о которых молчит руководство, в республике умрут примерно 100 тысяч человек. Не за один день и не за месяц, а примерно в течение года", - пишет ее автор Расул Кадиев. Считая, что власти Дагестана (на самом деле московские наместники в Дагестане) оказались недееспособны в этой ситуации, он тоже возлагает надежды на прямое вмешательство Москвы, в частности российских силовых структур:

"Чего мы должны добиваться? Мы должны обратить внимание на села, где нет интернета и откуда умирающие от удушья люди, не могут сообщить нам о своей трагедии. Охватить такое количество сел можно только силами армии, МЧС и полиции. Но не для того, чтобы закрыть их наглухо и чтобы они умирали тихо, а для того чтобы наладить поставку продовольствия, лекарств и кислорода. С этим справится только Армия и МЧС. А для этого нужно решение Главнокомандующего.

Мы хотим сейчас видеть наших военных, росгвардию, на КАМАзах и Уралах с российскими флагами, груженными продовольствием и медицинскими аппаратами, колесящими по всем дагестанским селам".

Однако даже выводя за скобки оценку подобных призывов с исламских позиций, позволим себе усомниться в перспективах их претворения в жизнь.

Ведь российские силовые структуры - это прерогатива Кремля, а тот, как отмечают многочисленные наблюдатели, столкнувшись с реальной проблемой, поспешил переложить ее на плечи регионов. Российская армия и прочий раскормленный и разбухший штат силовиков обычно используются Кремлем, когда надо отжать кусок территории у соседнего государства или разбомбить восставший против своих тиранов за тысячи километров от России народ или на худой конец, чтобы не допустить восстания самого российского народа. В решении же проблем самих россиян они как-то замечены не были - такие проблемы, когда они возникают, перекидываются на регионы, как происходит сейчас.

Проблема только в том, что сам Кремль своей многолетней политикой предварительно и обескровил эти регионы - отучил их от самостоятельности, затерроризировал все живое, что в них было, разрушил обратную связь между населением и властью, которая могла бы существовать при наличии свободных прямых выборов. Поэтому-то марионеточные московские назначенцы в республиках вроде Калиматова и Васильева так беспомощны. Но именно поэтому вряд ли разумно надеяться на тех, кто их и поставил своими наместниками, думая, что теперь порядок наведет сама Москва.

Не наведет. Обществам Кавказа надо готовиться к созданию собственной альтернативы власти Москвы и ее наместников, которой придется решать проблемы своих народов в условиях приближающегося коллапса кремлевской вертикали власти.