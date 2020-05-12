Коронавирусные метания Кремля

Вчерашнее выступление Владимира Путина с обещаниями новых мер поддержки населению и бизнесу по идее должно было воодушевить россиян. Про меры поговорим чуть позже - выступление началось с оценки общей ситуации и объявления о прекращении нерабочих дней и начале запуска экономики, поэтому начнем с этого.

Глядя на цифры и графики, отражающие динамику числа заболевших и умерших в России, не может не возникать вопрос - если карантин снимается сейчас, то какой смысл его был вводить изначально? Ведь снимается или ослабляется карантин в тех странах, где кривая заражений уже пошла вниз. В России же решение о введении карантина принималось при куда меньшем числе выявленных зараженных, а о начале снятия - в тот момент, когда их значительно больше. Где логика? Или это опять "особый русский путь"?

Далее, Россия уже официально вышла на третье место в мире по числу зараженных. Однако анализ сведений, находящихся в открытом доступе, говорит о том, что ситуация может быть еще хуже.

Например, согласно данным, опубликованным на портале правительства Москвы, количество жителей города, умерших в апреле в этом году на 20% превысило показатели этого месяца за последние 10 лет. В Москве и Санкт-Петербурге в общей сложности за апрель зафиксировано на 2073 смерти больше, чем обычно. Если приплюсовать 1444 смерти от иных причин к 2009 умершим от коронавируса по официальной статистике на 11 мая, показатель смертности возрастет на 72%.

Реально же, их скорее всего еще больше, так как это данные только по Москве и Санкт-Петербургу. Вряд ли наши читатели в Дагестане или Ингушетии думают, что в их республиках меньший процент увеличения смертности по причинам, которые официально не фиксируются как коронавирус.



Однако чем руководствуется Путин, примерно можно предположить. Он пытается присвоить себе лавры спасителя российской экономики и благодетеля россиян, раздавая пособия, при этом переложив всю ответственность за ситуацию с коронавирусом на места. Как известно, формулой социальной политики путинской группировки раньше было "приватизация прибыли и национализация убытков". Тут налицо нечто похожее - "централизация политической прибыли и регионализация политических убытков".

Что касается самих мер поддержки, озвученных Путиным, то они представляют собой реализацию 1/5 мер, предложенных в плане, ранее озвученном Алексеем Навальным.

https://www.youtube.com/watch?v=qTBs07VAkxU

Причем, самое забавное, что те же самые кремлевские пропагандисты, которые набросились на Навального с обвинениями в популизме за его предложения, вчера как по команде стали прославлять мудрость своего начальника, начавшего реализовывать часть из них после того, как этот план собрал миллион подписей поддержки в интернете.

В целом же, прекрасной иллюстрацией метаний нынешней власти в ситуации кризиса коронавируса является история с парадом 9 мая. Еще 1 апреля мы вместе с многими СМИ писали о безумных действиях властей, которые во время эпидемии согнали 15 000 военнослужащих и курсантов на репетицию парада в Алабино https://golosislama.com/news.php?id=38330

Осознав всю несуразность этих действий и столкнувшись с их критикой, парад власть в конце концов отменила. Однако дело было сделано - как показывают результаты нового журналистского расследования, во время этой репетиции заразились сотни курсантов и военнослужащих https://www.proekt.media/report/koronavirus-voennye/?fbclid=IwAR2gZq-D2mIoPaXfQfrrToH0mT-G_r5vyDbVj9GCMtARxwC6uVEpwteJy1c

Только по военным училищам это:

Суворовское училище - 90 курсантов и 16 офицеров;

Нахимовское училище - 100 курсантов и 20 офицеров;

Военно-музыкальное училище имени Халилова - 50 курсантов;

Военный университет Министерства обороны - 100 человек из 200 участвовавших в репитиции, по другим данным все 200;

Преображенский полк и Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина - точные цифры неизвестны, но сообщается о «массовых заражениях».

То есть, в итоге парад отменили и все лавры главного почитателя дня победы ушли к Александру Лукашенко как к истинному последователю советского принципа "мы за ценой не постоим". Но предварительно российские курсанты и служащие заплатили за подготовку к нему примерно ту же цену, что и белорусские.

И так у них во всем.