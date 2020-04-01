Пир во время чумы: парады, храмы и помощь Западу

Кремль хватился за борьбу с коронавирусом в одну из последних очередей в мире - позже, похоже, проблему признает только Александр Лукашенко. Но борется он с ним весьма избирательно.

Начнем с того, что основная тяжесть борьбы и ответственность за принятие непопулярных решений были перекинуты на регионы. После того, как Путин объявил нынешнюю неделю нерабочей, не объявляя при этом карантина, миллионы россиян, как можно было предположить, ринулись на отдых, в том числе за пределами своих городов, превратившись в потенциальных разносчиков вируса. И пресекать это пришлось региональным властям, начавшим вводить у себя карантинные меры.

Далее, с удовольствием взялись за внедрение технологий контроля за передвижением людей, что, с одной стороны логично в рамках карантина, но с другой стороны, учитывая характер существующего режима порождает законные вопросы - а будут ли они отменены после того, как эпидемия прекратится?

Ну а что при этом делает сам Кремль или федеральный уровень власти? Вот какие его решения бросаются в глаза:

1) В этом году отклонена традиционная амнистия заключенных к 9 мая - а ведь именно сейчас, когда возникает опасность распространения коронавируса в местах лишения и ограничения свободы, она нужна, как никогда, особенно за легкие преступления;

2) Начат новый весенний призыв, что будет означать массовое скопление новобранцев с риском заражения их вирусом;

3) В обычном режиме продолжается подготовка к параду победы - 15 000 человек согнаны в Алабино автобусами, и часами маршируют тесным строем, без всяких масок (видео по ссылке https://t.me/yaplakal/15389, осторожно за кадром отборный мат, можно смотреть без звука);

4) Как сообщила вчера "Российская газета", строительство т.н. Главного храма Вооруженных сил РФ идет круглосуточно, чтобы успеть построить его к 9 маю.

Об этом проекте огромного храма одной конфессии в качестве главного храма вооруженных сил номинально светского и многоконфессионального государства мы уже писали https://golosislama.com/news.php?id=34970 Но оставим сейчас в стороне идеологию - в конце концов на счет светскости российского государства и равноправия в нем разных религий иллюзий ни у кого уже давно не должно быть.

Вопрос в другом - все-таки эта затея возникла в относительно благополучные времена, когда и коронавируса никакого не было, и нефть была под 100 долларов за баррель. Так какой же в ней смысл сейчас, когда, чтобы избежать угрозы заражения людей закрывается масса бизнесов и огромное количество людей нуждается в поддержке? Неужели в этот момент надо направлять деньги на ускоренное строительство храма, а не поддержку тех, кто в этом остро нуждается?

5) Самолет, груженный медицинским оборудованием и масками направлен в качестве гуманитарной помощи - не из США в Россию, а наоборот. Страна, в больницах которой остро не хватает самого необходимого, включая маски и тесты, помогает ведущей мировой экономической державе, где проведено уже под миллион тестов - что это как не позерство перед миром и издевательство над своим народом?

Можно ли на фоне таких абсурдных действий воспринимать всерьез риторику Кремля о борьбе с коронавирусом, под шумок которой вводятся новые меры контроля за населением?