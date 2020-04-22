Коронавирус и протесты в Осетии и Ингушетии

Кремль переложил бремя борьбы с коронавирусом на региональные власти, а их предсказуемая неэффективность уже приводит к росту протестных настроений. В частности, в республиках Северного Кавказа.

Конечно, самым ярким примером антикарантинного протеста стали недавние события в столице Северной Осетии Владикавказе. Около полторы тысячи человек вышли на несанкционированный митинг к зданию правительства республики, который перерос в столкновения с полицаями, несмотря на выход к протестующим главы республики Вячеслава Битарова, не сумевшего сказать им ничего вразумительного.

При этом показательно, что местный ОМОН фактически перешел на сторону протестующих, как это было в ходе относительно недавних протестов в Ингушетии, и разгонять их пришлось прикомандированным полицаям.

Каковы же причины этого протеста? Да, часть митингующих была представлена весьма экстравагантной публикой отрицателей карантина и т.н. "граждан СССР", считающих, что это государство продолжает существовать, а возникшие на его территории образования и их власти незаконы. Но такими были далеко не все.

Многие пришедшие на митинг люди были в масках, что говорит об их серьезном отношении к коронавирусу, и не отрицали необходимости самоизоляции и социального дистанцирования, но требовали, во-первых, поддержки государством тех, кто лишился источников доходов, во-вторых, последовательности в этой политике.

А о какой последовательности может идти речь, когда на фоне этой липовой самоизоляции сын главы республики провел свадьбу на несколько тысяч гостей? Или когда принадлежащие ему предприятия работают в полный рост, несмотря ни на что, а закрываются объекты малого бизнеса, для которых простой без поддержки равен смерти?

Так что, совсем неверно переводить все стрелки на несознательное отношение к опасности коронавируса простых людей, как это сделали и власти соседней Ингушетии. Ее глава Махмуд Али Калиматов выступил с эмоциональным обращением к народу Ингушетии, смысл которого заключается в том, что ее власти делают все необходимое для борьбы с угрозой, а население ведет себя несознательно.

Однако попытка увещевания у многих ингушей вызвала прямо противоположную реакцию. Тысячи комментаторов в различных социальных сетях указали на то, что заявление Калиматова об обеспечении системы здравоохранения всем необходимым далеко от действительности.

В подобном же духе выступили члены собравшегося накануне Совета Тейпов Ингушетии, который власть пытается запретить как независимый орган народного представительства. Старейшины ингушских тейпов указали на крайне неблагоприятную для Ингушетии тенденцию распространения коронавируса, значительно опережающие таковые в соседних Чечне и Дагестане.

Старейшины не стали снимать часть ответственности за подобное положение с несознательных соотечественников, призвав их к здравому смыслу, но обратили внимание и на недееспособность нынейшней власти, бравурные заявления которой разбиваются о реалии и высмеиваются людьми в соцсетях. Одна из причин этого - кризис легитимности, так как с призывами к самоограничению к ингушам обращаются те, кто полностью дискредитировал себя в ходе событий прошлого и позапрошлого года, в то время, как люди, которые имеют у общества авторитет, до сих пор сидят в застенках.