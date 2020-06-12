Норвежскому террористу-исламофобу дали 21 год тюрьмы

Норвежский суд приговорил антиисламского терориста к 21 году лишения свободы - с минимальным сроком 14 лет - за убийство своей сводной сестры и открытие огня в мечети.

22-летний Филипп Маншаус начал стрелять в исламском центре Аль-Нур в Баеруме, к западу от столицы Осло, в августе прошлого года.

В мечети прозвучало несколько выстрелов, но к счастью никто серьезно не пострадал. Маншауса повалили на пол и скрутили до прибытия полиции.

Инцидент был расценен как акт крайне правого расистского террора.

Полиция обнаружила доказательства того, что Мэншаус был вдохновлен Брентоном Таррантом, обвиняемым в смертельных нападениях на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2019 года. Таррант признал себя виновным в 51 обвинении в убийстве в Новой Зеландии.

Минимальный 14-летний срок лишения свободы для Мэншауса превышает 10-летний минимум для другого правого экстремиста, Андерса Беринга Брейвика, убившего 77 человек в Норвегии в 2011 году. Норвегия увеличила минимальные сроки наказания за такие случаи в 2015 году.

Напомним, что Маншаус был хорошо вооружен, когда ворвался в мечеть в августе прошлого года, но его одолел 65-летний отставной офицер пакистанских ВВС Мохаммад Рафик. Он завалил Маншауса на пол и сумел разоружить его.

Вскоре после нападения в доме террориста в Баеруме было найдено тело его 17-летней сводной сестры Иоганны Чжанцзя Иле-Хансен.

В приговоре, зачитанном судьей Анникой Линдстрем, говорится, что Маншаус посещал неонацистские сайты, включая страницы, призывающие к "расовой" гражданской войне.

Она сказала, что террорист вошел в мечеть «с целью убить как можно больше мусульман».

В суде Маншаус не раскаялся и выражал восхищение убийцей в Крайстчерче, который снимал и транслировал стрельбу в мечети в прямом эфире.

Он также назвал Адольфа Гитлера и Брейвика образцами для подражания, рассказал о так называемом «геноциде европейского народа» и назвал холокост евреев мифом.

Суд отклонил аргумент защиты о том, что Маншаус был психически не в состоянии предстать перед судом.

Наряду с тюремным заключением Маншаусу было приказано выплатить компенсацию родственникам жертв и судебные издержки в размере 100 000 крон (10 402 долларов США).