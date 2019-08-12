Пожилой пакистанец предотвратил теракт в норвежской мечети

Мечеть в Норвегии едва не стала местом большой трагедии в день Арафа, если бы не мужество и самоотверженность одного человека.

В мечеть исламского центра Аль-Нур в городке Бернум, что к 20 километрах от Осло, ворвался молодой белый мужчина в камуфляжной форме и шлеме. У мужчины было два ружья и пистолет. Он разбил стеклянную дверь и открыл огонь. Инцидент случился после 16:00 в субботу, за день до празднования Ид аль-Адха.

К счастью, в мечети в этом время было всего трое человек, и один из них, несмотря на свой почтенный возраст, оказался крепким орешком. 65-летний Мухаммад Рафик, бывший пилот пакистанских ВВС, голыми руками завалил террориста на пол и скрутил его.

«Я неожиданно услышал стрельбу снаружи», - сказал он Reuteurs через переводчика.

«Потом человек вошел в здание с оружием и пистолетами «Он начал стрелять в двух других мужчин», - говорит Мухаммад Рафик.

Он сказал, что схватил нападавшего, заломал его и вырвал у него оружие.

Мухаммад Рафик, который прожил в Норвегии два с половиной года, сказал, что все еще восстанавливается после нападения. У него покраснел глаз и опухла рука.

«Он воткнул палец мне в глаз», - поясняет Мухаммад Рафик.

Служители мечети, как и полиция, признают, что если бы не действия Мухаммада Рафика, все трое мусульман были бы скорее всего мертвы. А всего за несколько минут до инцидента в мечети находились десятки верующих. Теперь белобородый пилот пакистанских ВВС стал местным героем. Сам он благодарит всех, кто оказал ему поддержку в этот момент.

Что касается нападавшего, его имя уже названо — это Филип Маншаус, 21-летний местный житель. За несколько часов до атаки он опубликовал сообщение на Endchan, где написал, что пришло его время, и что он был избран «святым» Таррантом. Он известен как убежденный нацист и сторонник Квислинга, норвежского коллаборациониста в годы Второй мировой войны.

Маншаус прямо заявлял, что вдохновлялся примерами других ультраправых террористов, включая Патрика Крузиуса, который устроил стрельбу в Эль-Пасо всего за неделю до этого.

Тот же Маншаус обвиняет в убийстве своей 17-летней сестры, чье мертвое тело нашли в его доме. Да, правый «герой» устремился в свою «Вальхаллу», убив сестру.

Норвежская полиция заявляет, что будет рассматривать инцидент как акт терроризма.