Прокурор требует 21 год тюрьмы для террориста, напавшего на мечеть в Норвегии

Норвежская прокуратура в среду запросила 21-летний тюремный срок для ультраправого террориста, который признался в нападении на мечеть под Осло после того как убил свою сводную сестру.

22-летний Филипп Маншаус обвиняется в убийстве и совершении террористического акта.

«Похоже, он очень опасен в течение очень долгого времени», - заявил прокурор Йохан Оверберг в суде около Осло в своем заключительном заявлении.

Маншаус был арестован 10 августа 2019 года после того, как открыл огонь в мечети Аль-Нур в пригороде Осло, одетый в пуленепробиваемый жилет и шлем с привязанной к нему камерой.

В то время в мечети находилось всего три молящихся, и поэтому серьезных жертв удалось избежать, тем более что 65-летний мужчина (ветеран пакистанских ВВС) сумел скрутить Маншауса.

Тело 17-летней сводной сестры террориста было позже найдено в их доме.

По словам полицейских, Иоганна Чжанцзя Иле-Хансен была удочерена в Китае подругой отца Маншауса.

В Норвегии нет пожизненного заключения, но запрашиваемый срок лишения свободы может быть продлен до тех пор, пока это лицо считается угрозой для общества.

В своем обвинительном заключении Оверберг утверждал, что убийство сводной сестры Маншауса было «запланированной казнью» с «расистским мотивом».

В мечети, где верующие готовились к Иду, Маншаус «хотел убить как можно больше мусульман», добавил прокурор, подчеркнув, что обвиняемый не проявил раскаяния.

Маншаус признал факты дела, но не признал себя виновным, заявив, что его действия были вызваны «необходимостью», а именно обеспечением «выживания белой расы».

Он сказал, что его вдохновили теракты в Крайстчерче в Новой Зеландии в марте 2019 года, когда Брентон Таррант убил 51 человека в двух мечетях.

Таррант, в свою очередь, указал, что его вдохновил норвежец Андерс Беринг Брейвик, который в июле 2011 года убил 77 человек в результате взрыва грузовика возле правительственных учреждений в Осло и стрельбы в молодежном лагере лейбористской партии на острове Утоя.