Ингушская активистка Зарифа Саутиева останется под арестом

Суд в Ессентуках 9 июня решил оставить под арестом еще на две недели ингушскую активистку Зарифу Саутиеву. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии» со слов адвоката Саутиевой Билана Дзугаева.

"Зарифа не смогла ознакомиться с материалами дела, потому что ей просто перестали привозить тома. Она тяжело перенесла дорогу до Ессентуков, - сказал Дзугаев. – Похудела, была бледна. У нее проблемы с сахаром. К счастью, хотя бы коронавирусом она пока не заразилась. Через две недели ее опять привезут в суд".

Напомним, Зарифа Саутиева была задержана за участие в митинге 26 марта 2019 года в Магасе, на котором собравшиеся выступили против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Под стражей активистка находится с 12 июля 2019 года. Её обвиняют в организации насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти (ч.3 ст. 33, ч.2 ст.318 УК) и в участии в экстремистском сообществе (ч.2 ст. 282.1 УК).

Как мы уже сообщали, 8 июня Саутиева и еще 7 участников митинга в Магасе были включены в федеральный список экстремистов Росфинмониторинга.